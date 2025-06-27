«Ο κ. Βορίδης πρέπει να παραιτηθεί άμεσα. Έχουν θέση στην κυβέρνηση υφυπουργοί που φέρονται να ζητούσαν παράτυπες ενέργειες και εξαιρέσεις;», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Από χθες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεδιπλώνει τη στρατηγική της συγκάλυψης των ευθυνών των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη, και υποβάθμισης του σκανδάλου διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της, σε …"χρόνιες παθογένειες".

Οι πρώην υπουργοί -όπως αναφέρεται σε ένορκες καταθέσεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ- φέρονται να αξίωναν παραιτήσεις προέδρων του Οργανισμού κάθε φορά που αυτοί προχωρούσαν σε πρωτοβουλίες εξυγίανσης και επιπλέον φέρονται να ασκούσαν πιέσεις να ξεμπλοκαριστούν «αμαρτωλά» ΑΦΜ.

Αυτές οι πρακτικές ήταν που πληρώνουν σήμερα οι Έλληνες φορολογούμενοι με επαχθή πρόστιμα που αγγίζουν το μισό δισεκατομμύριο, και οι ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη της δικογραφίας».

Και σημειώνει το ΠΑΣΟΚ:

«Από την πρώτη στιγμή προειδοποιήσαμε δημόσια την κυβέρνηση να μην ανοίξει κανένα παράθυρο παραγραφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ρητά επισείει αυτόν τον κίνδυνο. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε μεθοδεύσεις της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Βορίδης δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική του καρέκλα. Θα συνεχίσουν να είναι στην κυβέρνηση υφυπουργοί, που ως βουλευτές ζητούν να "ανοίξουν ΑΦΜ", "να δοθούν δικαιώματα ενισχύσεων» που τους επισημαίνεται ότι είναι κατά παράβαση του νόμου, και συγκεκριμένα πρόσωπα «να εξαιρεθούν από νόμιμο έλεγχο";».

