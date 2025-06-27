Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με εμπλέκει σε οποιαδήποτε έκνομη πράξη

«Δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να με εμπλέκει σε οποιαδήποτε έκνομη πράξη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαιώνεται και από το σύνολο της δικογραφίας» γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook ο βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης.
«Όλη η υπόθεση, είμαι βέβαιος ότι θα αξιολογηθεί κατά το προσήκοντα θεσμικό τρόπο, μακριά από μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Είμαι σίγουρος και ήσυχος με την συνείδησή μου» καταλήγει.
