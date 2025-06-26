Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των δύο πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, για τα αδικήματα της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ ζητά η Ευρωπαία εισαγγελέας, σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο της δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στο πλαίσιο της άνω προανακριτικής εξέτασης προέκυψαν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για τα αδικήματα της συνενέργειας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης από την οποία προκλήθηκε ζημιά άνω των 120.000 ευρω και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα οποία προκλήθηκε ζημιά άνω των 120.000 ευρώ, τα οποία υποβάλλονται χωρίς οποιαδήποτε αξιολόγηση προκειμένου να διαβιβαστούν στη Βουλή πριν την λήξη της τρέχουσας δεύτερης κοινοβουλευτικής συνόδου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης βρέθηκε στη Βουλή νωρίς σήμερα το πρωί προκειμένου να λάβει αντίγραφο της δικογραφίας.

Σε ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές συνομιλίες στη δικογραφία φέρεται να έχουν καταγραφεί διάλογοι των βουλευτών της ΝΔ Χρήστου Κέλλα , Διονύση Σταμενίτη, Μάξιμου Σενετάκη, Χρήστου Μπουκώρου και Φάνη Παπά, του Φραγκίσκου Παρασύρη από το ΠΑΣΟΚ και του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ (έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα). Οι υφυπουργοί και βουλευτές εμφανίζονται να επιχειρούν να προωθήσουν αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων των περιφερειών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά εμφανίζονται τα ονόματα δέκα βουλευτών: Από τη ΝΔ του Χρήστου Κέλλα (σημερινός υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), του Χρήστου Μπουκώρου (σημερινός υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης), του Φάνη Παπά (π. Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ), του Τάσου Χατζηβασιλείου (σημερινός υφυπουργός Εξωτερικών), του Διονύση Σταμενίτη (σημερινός υφυπουργός Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), του ⁠Μάξιμου Σενετάκη (τ. υφυπουργός Ανάπτυξης), του Θανάση Σταυρόπουλου και του Θεόφιλου Λεονταρίδη (τ. αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2014) και τ. αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών (2014-2015).

Από τον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται το όνομα του Βασίλη Κόκκαλη (τ. υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και από το ΠΑΣΟΚ του Φρέντυ Παρασύρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης εκφράζει σε συνομιλία του με τον κ. Κέλλα (ή συνεργάτη του) το παράπονό του για το γεγονός πως ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης έχει δηλώσει παράνομα βοσκοτόπια στην περιοχή. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Παρασύρης από το ΠΑΣΟΚ φέρεται να ζήτησε από παράγοντα του ΟΠΕΚΕΠΕ την διευθέτηση εκκρεμότητάς του, με τον τελευταίο να του απαντά πως αυτό που του ζητά είναι «στο όριο του παράτυπου» και μπορεί να τους πάρουν χαμπάρι.

Σε δήλωσή του στον ΣΚΑΪ ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης ανέφερε: «Δεν είχα ποτέ δηλώσει βοσκοτόπια για να πάρω χρήματα».

Όσο για τον Βασίλη Κόκκαλη, η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει τηλεφωνικές του συνομιλίες με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για κτηνοτρόφο ο οποίος είχε δικαιωθεί δικαστικά από το 2015 και δεν είχε λάβει ακόμη τα χρήματά του.

Το ενδιαφέρον πάντως των βουλευτών προκειμένου να διαβάσουν τη δικογραφία είναι μεγάλο, με την αίθουσα 168 να κατακλύζεται από νωρίς, με τους υπαλλήλους της Βουλής να φτιάχνουν λίστα προτεραιότητας.

Βορίδης: Ελέγχομαι για μια υπογραφή, δεν υπάρχει κάτι άλλο

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης, Μάκης Βορίδης σημείωσε πως «έλαβα το αντίγραφο και είδα στοιχεία της δικογραφίας».

Και πρόσθεσε: «Όταν είχε βγάλει ανακοίνωση η ευρωπαϊκή εισαγγελία, είχα πει πως εσείς, οι πολίτες, δεν ξέρουν τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Και είναι λογικό ο καθένας να έχει τις υποψίες του, τις επιφυλάξεις του, τις ανησυχίες του. Εγώ όμως ξέρω τι έχω κάνει. Είχα πει τότε, χωρίς να έχω δει τη δικογραφία, ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Από χτες είμαι πιο ανακουφισμένος, διότι αυτό που είχε δει το φως της δημοσιότητας ως πιο κατεξοχήν ελεγκτέο, αυτό είναι και το μόνο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Είναι μια απόφαση της διοικήσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, να κάνει κατανομή βοσκοτόπων στην οποία εγώ έχω γράψει επάνω τη λέξη ‘’συμφωνώ’’. Αυτό είναι.

» Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζει κάθε χρόνο από το 2015 και μετά υπουργική απόφαση που λέγεται τεχνική λύση για την κατανομή των βοσκοτόπων, του λεγόμενου εθνικού αποθέματος.

» Εκείνη την εποχή εγώ είχα αναλάβει δύο μήνες. Στους δύο μήνες είχα παρακαλέσει και είχαν εξυπηρετήσει οι άνθρωποι μπορώ να πω, τη διοίκηση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, να παραμείνει για να κάνει τις πληρωμές. Δεν ήθελα να αντικαταστήσω αμέσως τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί ήθελα να υπάρξει ομαλή καταβολή των ενισχύσεων. Οι άνθρωποι επειδή δεν με ξέρουν ήθελαν τη συμφωνία τη δική μου για να κάνουν την καταβολή για αυτό έδωσα και τη συμφωνία μου.

» Για αυτή την υπογραφή μου ελέγχομαι. Αυτό είναι το θέμα που έχω εγώ. Τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει καμία επισύνδεση, δεν υπάρχει καμία συνομιλία, δεν υπάρχει καμία εντολή, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία μου με διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δοθούν λεφτά να δεσμευτούν ΑΦΜ. Δεν υπάρχει καμία συνομιλία μου με οποιανδήποτε κτηνοτρόφο, ιδιώτη, αγρότη, κανένα έμβασμα.

» Η απόφαση αυτή της κατανομής είναι εκτέλεση υπουργικής αποφάσεως, δεν είναι δική μου υπουργική απόφαση, είναι προηγούμενης κυβέρνησης. Εφαρμόζω κανονιστικό πλαίσιο. Εάν κάποιος κρίνει πως η εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου συνιστά ποινικό αδίκημα, εμένα αυτό με ξεπερνά, δεν μπορώ να το αξιολογήσω πια».

