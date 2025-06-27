Ανακατεύεται και πάλι η «τράπουλα» μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληροφορίες πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον 10 βουλευτές επιβεβαιώνει πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό και ότι η «τράπουλα» θα ανακατευτεί πολλές φορές μέχρι τις εκλογές. Η φερόμενη εμπλοκή βουλευτών για εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων σχετικά με επιδοτήσεις είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα που δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι απλά. Φαίνεται πως μέχρι στιγμής αγγίζει περισσότερο την πλειοψηφία, ωστόσο είναι νωρίς για να βγουν συμπεράσματα, καθώς η δικογραφία των 3.000 σελίδων ενδεχομένως να κρύβει πολλά μυστικά. Υπενθυμίζεται πως η δικογραφία περιλαμβάνει και δυο πρόσωπα που διετέλεσαν υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Στο Μαξίμου πρέπει να δουν πως θα κινηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς η ευρωπαϊκή εισαγγελία βγάζει «κίτρινη κάρτα» για το συγκεκριμένο θέμα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, βασικά στη γαλάζια παράταξη. Μετά τις παρακολουθήσεις και την προανακριτική για τα Τέμπη είναι μια ακόμα υπόθεση για την οποία θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Ενδεχομένως και σε αυτή την περίπτωση η διέξοδος δεν μπορεί να είναι άλλη πάρα η κοινοβουλευτική οδός είτε με τη σύσταση προανακριτικής είτε εξεταστικής επιτροπής. Έχει γίνει πλέον ρουτίνα η συγκεκριμένη διαδικασία και αυτό δείχνει πως κάτι δεν πάει καλά στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Αν και το καλοκαίρι οι δημοσκοπήσεις δεν παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ίσως μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ το νέο κύμα των μετρήσεων μέσα στο Ιούλιο έχει να δείξει ενδιαφέροντα στοιχεία. Χθες ήρθαν στη δημοσιότητα δυο δημοσκοπήσεις. Την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας όπως και την πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση, πίσω από το ΠΑΣΟΚ - το οποίο εμφανίζει καλύτερα ποσοστά - έδειξαν τα στοιχεία της MRB στο OPEN. Πάνω από 15 μονάδες αποτυπώνεται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ με βάση την Metron Analysis για το MEGA. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης τόσο το κυβερνών κόμμα, όσο και η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζουν οριακή πτώση σε σύγκριση με τη μέτρηση του Μαΐου. Μια μονάδα χάνει η Πλεύση Ελευθερίας στην πρόθεση ψήφου.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως θα επιδράσει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον κόσμο σε ένα μήνα από σήμερα. Αν θα επιφέρει κόπωση στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να δουν την καθημερινότητά του να γίνεται καλύτερη ή αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταφέρουν για πρώτη φορά να κλείσουν την «ψαλίδα» με τη γαλάζια παράταξη. Είναι ένα θέμα, άλλωστε που αφορά σε μεγάλο βαθμό την περιφέρεια, αλλά και τους αγρότες. Κάθε κόμμα έχει μια ειδική σχέση με το κοινό της επαρχίας την οποία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το επόμενο διάστημα. «Καμπανάκι» θα χτυπήσει για όσους έχουν αδικηθεί τα τελευταία χρόνια αναμένοντας εναγωνίως μια επιχορήγηση που δεν ήρθε ποτέ. Τα κόμματα πλέον παίρνουν μολύβι και χαρτί για να δουν πως θα δράσουν. Το στοίχημα αφορά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος μέχρι σήμερα είναι «άτρωτος», καθώς κανείς πολιτικός αρχηγός δεν εμφανίζεται στις μετρήσεις αρκετά «πρωθυπουργίσιμος» ώστε να αλλάξει τις ισορροπίες.

