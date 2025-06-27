Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση Τσιόδρα: Χρηματοδοτική στήριξη και ενδυνάμωση ΜμΕ για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

Εργαλεία χρηματοδοτικής στήριξης και καθοδήγησης για την προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον Κανονισμό για την κυβερνοανθεκτικότητα θα παρέχει η Κομισιόν, όπως αναφέρει στην απάντησή της σε ερώτηση του Δημήτρη Τσιόδρα.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η αρμόδια Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Henna Virkkunen, η Κομισιόν θα αξιοποιήσει έως και 16,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για τη χρηματοδότηση σειράς έργων, όπως το «SECURE» και το «Cyberstand.eu», τα οποία αποσκοπούν στην ενεργό στήριξη των ΜμΕ, την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη χρηματοδότηση περισσότερων από 200 εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και έργων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων εργαλείων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού μέσω της έγκρισης ενός απλουστευμένου τεχνικού φακέλου με στόχο τις ανάγκες των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων, για την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή έχει επίσης συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην οποία εκπροσωπούνται οι ΜμΕ, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή του κανονισμού για την κυβερνοανθεκτικότητα ενώ θα προωθήσει βέλτιστες πρακτικές και τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του Κανονισμού μέσω της σύστασης ομάδας διοικητικής συνεργασίας των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς ενώ και οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs) θα παρέχουν στήριξη στις ΜμΕ.

Τα εργαλεία αυτά αποσκοπούν στην υλοποίηση της δέσμευσης της Κομισιόν να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή του Κανονισμού θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών.

Ο κ. Τσιόδρας στην ερώτησή του, είχε επισημάνει ότι «ο Κανονισμός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εισάγει οριζόντιες απαιτήσεις για προϊόντα με ψηφιακά στοιχεία, απαιτώντας από όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και διάθεσή τους να διασφαλίζουν την κυβερνοασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων».

Είχε δε ζητήσει από την Κομισιόν στοχευμένα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για την προσαρμογή τους στο νέο Κανονισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεδομένων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όπως περιορισμένοι ανθρώπινοι πόροι και τεχνογνωσία.

