Ο σιδηρόδρομος δεν είναι απλώς υποδομή, είναι στρατηγική επιλογή και στόχος της κυβέρνησης είναι εντός της θητείας της, όχι μόνο να τον ανατάξει, αλλά να τον καταστήσει οικονομικά βιώσιμο και ασφαλή, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γνωστοποιώντας ότι το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΟΣΕ αναμένεται να ψηφιστεί εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων.

Μιλώντας από το βήμα της ημερίδας που διοργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η voria.gr, με θέμα «Η επόμενη ημέρα για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας», ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι «η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή και αυτό περνάει μέσα από την άμυνα, τη γεωπολιτική σταθερότητα και μια στιβαρή οικονομία» και τόνισε ότι η αναβάθμιση των υποδομών είναι πυλώνας αυτής της στρατηγικής.

Μιλώντας για το νέο σιδηροδρομικό πλαίσιο, επισήμανε ότι η ψήφισή του από τη Βουλή θα ανοίξει το δρόμο για την προσέλκυση στελεχών από την αγορά, την ψηφιοποίηση των λειτουργιών και την ασφάλεια των μεταφορών.

«Η ανάταξη του σιδηροδρόμου βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης», επισήμανε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «στρατηγικός μας στόχος είναι να μπουν περισσότερα τρένα στις γραμμές, με ασφαλείς και εκσυγχρονισμένες υποδομές». Μέχρι το 2026, όπως τόνισε, «η χώρα μας θα έχει στείλει το μήνυμα ότι μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερους όγκους μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση του 6ου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και στη σιδηροδρομική ενοποίηση της Β.Ελλάδας με τα Βαλκάνια, δίνοντας βάθος στον βόρειο διάδρομο εξαγωγών και άμυνας, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Ορμένιο και προς Βουλγαρία και Ρουμανία.

«Αν η Ευρώπη θέλει πραγματική στρατηγική αυτονομία, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη», σημείωσε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει σοβαρή εναλλακτική δίοδο στα Στενά του Βοσπόρου για τη μεταφορά εμπορευμάτων και στρατιωτικού υλικού.

Ψηφιακή πλατφόρμα

Κατά την τοποθέτησή του ο ίδιος γνωστοποίησε την επικείμενη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, που θα επιτρέπει real-time παρακολούθηση των δρομολογίων με ακρίβεια εκατοστών - εργαλείο κρίσιμο για την ασφάλεια και την αξιοπιστία του συστήματος.

Για το Flyover, επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και το έργο θα παραδοθεί για χρήση εντός της κυβερνητικής θητείας, ενώ όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον μετρό. Ο ίδιος ζήτησε «συγγνώμη» για την πρόσφατη διακοπή λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ αναφερόμενος στον ΟΑΣΘ, προανήγγειλε περαιτέρω επέκταση και ανανέωση του στόλου του έως το 2027.

«Θέλουμε να κάνουμε εξαγγελίες από τη Θεσσαλονίκη με πανελλαδικό ενδιαφέρον. Οι ρίζες μας είναι στη Βόρεια Ελλάδα και σε αυτήν χτίζεται το μέλλον της ανάπτυξης», τόνισε.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Β. Ελλάδας με το βλέμμα στο μέλλον

«Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε με εργαλεία του χθες για τις προκλήσεις του αύριο. Η τεχνητή νοημοσύνη, η υπολογιστική έρευνα, η μικροηλεκτρονική αλλάζουν τα πάντα. Χρειαζόμαστε σύνδεση της γνώσης με την αγορά, με τελικό ωφελούμενο τον πολίτη», επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, στο πλαίσιο συζήτησης που έγινε στην πρώτη ενότητα της ημερίδας.

Όπως είπε, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση να φαντάζουν ακόμα «ξένες» σε πολλούς, όμως «πλέον δεν μιλάμε για αναβάθμιση, αλλά για ολικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μας μοντέλου».

Λέγοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να συζητά με όρους παρελθόντος, όταν ο κόσμος κινείται με ταχύτητα τεχνητής νοημοσύνης», ο ίδιος έθεσε την ερώτηση αν τεχνολογία και καινοτομία αποτελούν ευκαιρία ή απειλή και απάντησε: «και τα δύο αν δεν υπάρξει σχέδιο».

Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «το στοίχημα δεν είναι η έρευνα για την έρευνα, αλλά αυτή να έχει θετικό αντίκτυπο για τον πολίτη, είτε αφορά την καθημερινότητα, είτε την ανάπτυξη της οικονομίας» και επικαλούμενος παραδείγματα εφαρμοσμένης καινοτομίας, μίλησε για την τεχνική λύση για τη ροή κυκλοφορίας στο Flyover της Θεσσαλονίκης, τη μελέτη για ενοποίηση σηματοδοτών στην πόλη και την πρόβλεψη για συνεργασία ερευνητικών κέντρων με δήμους και επιχειρήσεις, για άμεσες τεχνολογικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Έτσι, ο ίδιος μίλησε για τη νέα κουλτούρα που πρέπει να εμπεδωθεί: «Έρευνα και καινοτομία παντού, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο για τους ειδικούς». Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι μέσα από ένα νέο εθνικό σχεδιασμό, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί τη σύμπραξη ερευνητικών φορέων, δήμων, περιφερειών και επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετατροπή της γνώσης σε προϊόν ή υπηρεσία, τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και τη στήριξη νέων επιχειρηματιών και επιστημόνων στον τόπο τους.

Η Ελλάδα χρειάζεται εξαγωγική επανεκκίνηση - Το στοίχημα της Β.Ελλάδας

«Αν θέλουμε πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, λιγότερο δανεισμό και ισχυρότερη οικονομία, ο δρόμος περνά μέσα από τις εξαγωγές, τη συνεργασία και την αλλαγή κουλτούρας στην παραγωγή», επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Σίμος Διαμαντίδης, επικεφαλής της ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε.

Κατά τον ίδιο, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν είναι θεωρία, αλλά μονόδρομος και θέτοντας επί τάπητος το «πώς» και το «γιατί» της εξαγωγικής στρατηγικής της χώρας, είπε: «το ΑΕΠ δεν πέφτει από τον ουρανό, αλλά προέρχεται από κατανάλωση, επενδύσεις, δημόσιες δαπάνες και κυρίως εξαγωγές. Και εδώ, η Βόρεια Ελλάδα έχει ρόλο-κλειδί, με την Κεντρική Μακεδονία να εξάγει προϊόντα αξίας 8 δισ. ευρώ, αποτελώντας έτσι κορμό της εθνικής εξαγωγικής επίδοσης».

Μεταξύ άλλων ο ίδιος επισήμανε ότι το ελληνικό brand "Made in Greece" έχει αποκτήσει αξία, με τα τρόφιμα και τα ποτά να ανεβαίνουν 10% κάθε χρόνο, αλλά το πρόβλημα να παραμένει: «Το 80% των εξαγωγών γίνεται από το 20% των επιχειρήσεων», επανέλαβε.

«Πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξάγουν, αλλά και να συνεργαστούν», τόνισε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων υπογράμμισε την ανάγκη ενημέρωσης και αλλαγής αντίληψης μεταξύ των νέων. «Κανένας μαθητής δεν λέει πια ότι θέλει να γίνει αγρότης - δεν ξέρει τι σημαίνει το αγροτικό επάγγελμα σήμερα. Η τεχνολογία έχει φέρει επανάσταση στην παραγωγή, αλλά οι νέοι δεν το γνωρίζουν. Αυτό πρέπει να αλλάξει», πρόσθεσε. Κατά τον ίδιο, το «κλειδί» βρίσκεται στην εξής φράση: «Τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να έρθουν μέσα στις επιχειρήσεις. Εκεί που βρίσκονται τα πραγματικά προβλήματα, εκεί να αναζητηθούν και οι λύσεις».

Η Ελλάδα μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης

Τη θέση της ότι η Ελλάδα μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης καλείται να αναμετρηθεί με το πιο κρίσιμο στοίχημα που αφορά την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με σχέδιο, ταχύτητα και προσήλωση στην ουσία, διατύπωσε η επικεφαλής γραφείου Βρυξελλών Viohalco S.A, Μαρία Σπυράκη.

Λέγοντας ότι η Ε.Ε. στρέφεται στην άμυνα και την ενεργειακή αυτάρκεια και σημειώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα επενδύσει 25 δισ. ευρώ μέσα στη δεκαετία, με το 25% να κατευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις, η κ. Σπυράκη έθεσε το ερώτημα «θα είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία;» Όπως είπε, η χώρα μας μπορεί και πρέπει να ενταχθεί στις αλυσίδες παραγωγής ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων, να επενδύσει στην καινοτομία και να φέρει ερευνητικά κέντρα δίπλα στην παραγωγή. «Το 1% των ευρωπαϊκών εξοπλισμών προορίζεται για R&D. Μπορούμε να είμαστε μέσα», τόνισε.

Για το ζήτημα της ενέργειας που είναι και «ακριβή», η κ. Σπυράκη τόνισε ότι η Ελλάδα, όπως και όλη η Ευρώπη, κινείται με 50% υψηλότερο ενεργειακό κόστος από ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία «ακόμα και στο καλό σενάριο», όπως είπε χαρακτηριστικά και λέγοντας ότι η λύση δεν μπορεί να περιμένει, σημείωσε: «Χρειάζονται άμεσα σχήματα ενεργειακής ανακούφισης, όπως αυτά που προτείνει η Κομισιόν με συμβόλαια σταθερής τιμής μεταξύ κράτους, παραγωγών και καταναλωτών. Και φυσικά, επενδύσεις σε διασυνδέσεις και δίκτυα υψηλής τάσης που θα εξασφαλίσουν ενεργειακή σταθερότητα στη ΝΑ Ευρώπη».

Μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι «το μέλλον ανήκει σε αυτούς που επενδύουν, όχι σε όσους διστάζουν», η ίδια επισήμανε ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις για "εθνικούς πρωταθλητές". «Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα έχει μπροστά της την ευκαιρία να στηρίξει στοχευμένα τη βιομηχανία της, αρκεί να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά», τόνισε και σημειώνοντας ότι το τοπίο εντός της Ε.Ε. δεν είναι ομοιόμορφο, είπε: «Η Γερμανία έχει άλλες δυνατότητες από τη Βουλγαρία. Κι εδώ είναι η πρόκληση: να εξασφαλίσουμε ισορροπία και αλληλεγγύη, ώστε η ενιαία αγορά να μη γίνει αγορά δύο ταχυτήτων».

Καταλήγοντας, η κ. Σπυράκη σημειώνοντας ότι «μιλάμε για "do or die"» έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου υπογραμμίζοντας: «Αν δεν ενεργήσουμε τώρα, η παραγωγή θα φύγει από την Ευρώπη. Αν όμως κινηθούμε συντονισμένα, με σχέδιο και φιλόδοξες, ρεαλιστικές λύσεις, η Ελλάδα μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια, όχι κομπάρσος».

Υπάρχει βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα, αλλά λειτουργεί;

«Η βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα υπάρχει, αλλά στα...χαρτιά, με στρατηγικές για την αναβιομηχανοποίηση, την ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη», τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος & Δ.Σ. FIBRANΕ, Μαρία Αναστασιάδου και πρόσθεσε ότι «η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που περιγράφουν οι προκηρύξεις».

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι η ελληνική βιομηχανία υποφέρει από δομικά προβλήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η ασφυκτική γραφειοκρατία, το ενεργειακό κόστος που βρίσκεται στα ύψη, οι ανύπαρκτες υποδομές και η υπερσυγκέντρωση στην Αθήνα.

Βέβαια, όπως έσπευσε να τονίσει, «η ελληνική βιομηχανία έχει αντοχές, έχει σχέδιο, έχει διάθεση να επενδύσει» και πρόσθεσε ότι «αυτό που λείπει δεν είναι οι στρατηγικές, είναι η εφαρμογή. Η πολιτική βούληση να λυθούν τα καθημερινά πρακτικά προβλήματα που κρατούν τις ελληνικές επιχειρήσεις πίσω», επισήμανε εμφατικά.

Η βιομηχανική πολιτική δεν είναι μόνο οι στόχοι του 2030, αλλά «είναι και το αν μπορείς να χτίσεις ένα εργοστάσιο χωρίς να περιμένεις 30 μήνες για μία άδεια», υπογράμμισε η ίδια και καλώντας σε δράση και πράξη, είπε: «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παραγωγική δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε».

