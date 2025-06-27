Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δικογραφία δεν δείχνει κάτι μεμπτό για πρώην υπουργούς – Το πρόστιμο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό

Το πρόστιμο ύψους 415 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παρατυπίες και αδυναμίες στον μηχανισμό επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, θα καλυφθεί τελικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους Έλληνες φορολογούμενους, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, τα χρήματα θα παρακρατηθούν σταδιακά από τις μελλοντικές κοινοτικές ενισχύσεις και επειδή οι πληρωμές στους αγρότες γίνονται προκαταβολικά από το κράτος, το βάρος επιστρέφει στο εθνικό ταμείο.

«Αυτό σημαίνει ότι τελικά τα πληρώνει ο φορολογούμενος», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προανήγγειλε προσφυγή της ελληνικής πλευράς για επανεξέταση του ποσού και της αιτιολόγησης του προστίμου, το οποίο αφορά αδυναμίες του μηχανισμού και όχι απαραίτητα απευθείας παράνομες επιδοτήσεις.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι στη δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο ελληνικό Κοινοβούλιο αναφέρονται δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο υποστήριξε ότι «η μέχρι στιγμής ανάγνωση δεν δείχνει κάτι μεμπτό».

«Πρέπει να δούμε την υπόθεση με νηφαλιότητα και θεσμικότητα. Δεν μπορεί να δαιμονοποιείται η κυβέρνηση όταν συμμετέχουν και πρόσωπα από άλλα κόμματα», τόνισε, απαντώντας σε φωνές της αντιπολίτευσης που ζητούν εξεταστική επιτροπή.

Παράλληλα άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται επικοινωνιακά τα στοιχεία της δικογραφίας, σημειώνοντας ότι «κάποιοι σπεύδουν να καταδικάσουν χωρίς να έχουν δει τις αποδείξεις».

Καθυστερούν πληρωμές λόγω ελέγχων

Ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε επίσης πως η πληρωμή των ενισχύσεων για τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία αναβάλλεται προσωρινά, καθώς «πρέπει να προηγηθούν έλεγχοι», προκειμένου να αποφευχθούν νέες παρατυπίες.

«Χτίζουμε έναν πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, όχι στα χαρτιά», τόνισε και προανήγγειλε την πρόσληψη 100 επιστημόνων μέσω ΟΑΕΔ για να ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, υλοποιείται σχέδιο δράσης (action plan) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχει τεθεί ο οργανισμός υπό επιτήρηση.

Πηγή: skai.gr

