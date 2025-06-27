Του Γιάννη Ανυφαντή

Την κλήση του Κώστα Καραμανλή τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στις 10 το πρωί, προκειμένου να καταθέσει είτε δια ζώσης είτε με υπόμνημα, αποφάσισε η προανακριτική επιτροπή.

Η συζήτηση κατά τη δεύτερη συνεδρίαση διεξήχθη σε κλίμα έντασης με την πλειοψηφία και την αντιπολίτευση να συγκρούονται για τους μάρτυρες που πρέπει να κληθούν αλλά και για το αίτημα να δοθεί αντίγραφο της δικογραφίας σε όλα τα μέλη της επιτροπής.

Με απόφαση της πλειοψηφίας αποφασίσθηκε να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της προηγούμενης προκαταρκτικής επιτροπής που αφορούσε τον πρώην υφυπουργό Χρ. Τριαντόπουλο. Η αντιπολίτευση επέμεινε πως θα πρέπει να γίνει κανονικά η διαδικασία με κλήση μαρτύρων και εξέταση στοιχείων. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κληθούν 25 μάρτυρες, ανάμεσά τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα εμπλεκόμενα υπηρεσιακά στελέχη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρτίσει λίστα συνολικώς 88 μαρτύρων.

Την ίδια ώρα η Χαριλάου Τρικούπη κατήγγειλε πως η κυβέρνηση «καταστρατηγεί το Σύνταγμα» κάνοντας λόγο για την «τελευταία πράξη της συγκάλυψης και της προστασίας» του Κώστα Καραμανλή. Για «πλυντήριο ευθυνών και υπαιτίων», έκανε λόγο το ΚΚΕ, ενώ από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο εκπρόσωπος της Νίκης.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία επιθυμεί να «τρέξουν» όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε το πόρισμα της προανακριτικής να έχει τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια το αργότερο έως τις 23 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

