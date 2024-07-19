Λογαριασμός
Ομιλία Μητσοτάκη το Σάββατο στη Λευκωσία, στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Η ομιλία του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο στις 20:30

Κυριάκος Μητσοτάκης

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Σάββατο και ώρα 20:30 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για τη συμπλήρωση 50 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

