O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Σάββατο και ώρα 20:30 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για τη συμπλήρωση 50 ετών από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.
Πηγή: skai.gr
