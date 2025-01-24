Άλεξης Τσίπρας για Μίμη Δομάζο: Δεν ήταν απλά ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν μύθος

«Ο Μίμης Δομάζος δεν ήταν απλά ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν μύθος», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Και συνεχίζει: «Ακόμη και όσοι ανήκουμε στη γενιά που δεν πρόλαβε να τον δει από την κερκίδα, νιώθουμε ότι μεγαλώσαμε με αυτόν, ότι ομόρφυνε τις παιδικές μας αναμνήσεις.

Με το βλοσυρό του ύφος, αυτό του στρατηγού πριν από τη μάχη, την ώρα που πατούσε το χορτάρι του Γουέμπλεϊ, να ξεχωρίζει στις αφίσες που κοσμούσαν το παιδικό μας δωμάτιο.

Ο Στρατηγός δε θα λείψει μόνο στον κόσμο του Παναθηναϊκού και του ποδοσφαίρου, αλλά σε όλους όσοι αναζητούν λίγο πράσινο αφοσίωσης στη «φανέλα», σε μια έρημο έκπτωσης αξιών.

Και ο μύθος του θα συντροφεύει πολλές ακόμη γενιές, γιατί οι μύθοι δε σβήνουν ποτέ».

Πηγή: skai.gr

