Κ. Χατζηδάκης: Η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να δώσει την κάθαρση για τα Τέμπη

«Μετά από κάθε μεγάλη τραγωδία, πρέπει να υπάρχει και κάθαρση. Αυτό ζητάνε και αυτό αλίμονο εάν δεν τους το δώσει η Ελληνική Δημοκρατία», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης χθες βράδυ στην ΕΡΤnew, σχολιάζοντας τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη την Κυριακή.

«Θα έπρεπε να ήμασταν αλλού ταξιδεμένοι εάν δεν λαμβάναμε το μήνυμα και από τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη και από τις ευρύτερες αντιδράσεις. Και στις συγκεντρώσεις αυτές ήταν, το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, και δικοί μας φίλοι και ψηφοφόροι «..»

Και συνέχισε ο Κωστής Χατζηδάκης: «Πέραν του ότι θα ήταν όχι μόνο αλαζονικό, απαράδεκτο και προκλητικό από την πλευρά της κυβέρνησης να μην καταλάβει αυτό το μήνυμα και να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν και ανόητο να μην κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι θα πετυχαίναμε; Να εξοργίσουμε ακόμα περισσότερο, όχι μόνο προφανώς τους γονείς των θυμάτων και τις οικογένειές τους, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία; Γιατί να το κάνουμε; Αυτό θέλουμε και πιστεύω ότι καθώς θα προχωρούν τα πράγματα και θα ξεκινήσει η δίκη και θα γίνουν όλα σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους δικαίου, όλοι στο τέλος θα το καταλάβουν. Επαναλαμβάνω πάντως ότι θα ήταν εκτός όλων των άλλων και ανόητο για την κυβέρνηση να πάει να προσπαθήσει να συγκαλύψει κάτι. Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου πράγματι ανήκουν […] Αλήθεια πρέπει να υπάρχει παντού. Δεν μπορείς πια να προχωρήσεις με τους πολίτες, με τις καταδικασμένες πρακτικές, τις λαϊκίστικες και τις πολιτικάντικες του παρελθόντος. Αυτό όσο νωρίτερα το καταλάβουμε όλοι, τόσο το καλύτερο».

Πηγή: skai.gr

