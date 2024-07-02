Οικονόμου στον ΣΚΑΪ 100,3: Η ΝΔ πηγαίνει εδω και χρόνια μπροστά με το τρίπτυχο θέση-αντίθεση-σύνθεση

Ο Γιάννης Οικονόμου μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 για το τρίπτυχο θέση-αντίθεση-σύνθεση που παραδοσιακά πηγαίνει μπροστά τη ΝΔ και τη χθεσινή εκδήλωση.

Ήταν μια εκδήλωση που συνιστούσε ένα πολιτικό γεγονός, που όμως, κατά τη δική μου άποψη, δεν δημιουργεί κάποιο πολιτικό ή κυβερνητικό ζήτημα. Η ΝΔ είναι ανοικτό πολιτικό κόμμα, τεράστιος οργανισμός, είναι πλεονέκτημα να μπορούμε να συζητούμε και να κατατίθενται απόψεις ανοικτά, τολμηρά, πολλές φορές αιχμηρά, αλλά εντελώς ανυστερόβουλα. Υπάρχουν διαστάσεις στην κριτική απέναντι σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, υπάρχουν πάγιες θέσεις πολιτικών προσώπων, υπάρχουν πράγματα που ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα και πράγματα που ακούστηκαν χθες με το ξεχωριστό πολιτικό βάρος δύο πρώην Πρωθυπουργών και αρχηγών της ΝΔ.

Το τρίπτυχο της θέσης, αντίθεσης και σύνθεσης πηγαίνει μπροστά τα πολιτικά κόμματα. Έχει λείψει αυτή η συζήτηση γενικά -και δεν μιλώ για τη ΝΔ- τα τελευταία χρόνια.

Το γεγονός ότι καταγράψαμε στις Ευρωεκλογές αυτό το αποτέλεσμα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε σε αφορισμούς, ούτε σε μηδενισμούς, ούτε σε ισοπέδωση. Δεν βοηθούν, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτε ερμηνεύουν απόλυτα το αποτέλεσμα.

Προφανώς, δεν τα έχουμε κάνει όλα στραβά και προφανώς δεν πρέπει να ακυρώσουμε σημαντικά επιτεύγματα της κυβερνητικής μας θητείας που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται. Όμως δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι ο κόσμος, κυρίως δια της αποχής του, κάτι μας είπε και σε εμάς και στους υπόλοιπους.

Ο κόσμος έστειλε κάποια μηνύματα, κυρίως με την αγωνία για το βιοτικό του επίπεδο, γιατί αυτό είναι το μείζον. Βρισκόμαστε στο 5ο έτος διακυβέρνησης και με τις πολιτικές μας έχουμε δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα, παράγουμε έργο, είμαστε όμως αντιμέτωποι με το γεγονός ότι ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα βόλτα. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.

Η ΝΔ, ως μεγάλο και ισχυρό κόμμα, κατάφερε να πετύχει σημαντικά πράγματα, με την ισορροπία συντηρητικών αξιών και φιλελεύθερων αρχών. Νομίζω ότι αυτή την ισορροπία πρέπει να εφεύρουμε ξανά και να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από τις πολιτικές μας που έχουν αντανάκλαση στη ζωή των ανθρώπων. Στη ΝΔ βλέπω μια ομάδα στη Βουλή, την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Οι πολίτες μόνο προς τη ΝΔ κοιτάζουν και αυτό πολλαπλασιάζει την ευθύνη μας.

Ο κόσμος πάντα εμπιστευόταν τη ΝΔ γιατί ήταν η καλύτερη. Η δική μας αγωνία είναι ότι ανεξαρτήτως του τι θα υπάρξει απέναντί μας, είναι να κάνουμε τη ζωή του κόσμου καλύτερη.



