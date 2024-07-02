Δεν «καταθέτει τα όπλα» ο Φρέντης Μπελέρης. Κατέθεσε δύο αιτήματα στις αλβανικές αρχές. Πρόκειται για αίτημα διακοπής έκτισης ποινής και αίτημα ακύρωσής της σε ισάριθμα δικαστήρια, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης.

Σημειώνεται ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας και ευρωβουλευτής της ΝΔ αναμένεται να παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο, αφού η απόφαση του εφετείου των Τιράνων της 25ης Ιουνίου επαναλαμβάνει την πρωτόδικη απόφαση για φυλάκιση δύο ετών.

Η απόφαση αυτή ανέτρεψε τις εκτιμήσεις ότι αναμενόταν μείωση της ποινής και αποφυλάκιση του ομογενούς πολιτικού.

«Ο κύριος Ράμα θέλει να κάνει γρήγορα εκλογές και να μην είμαι εγώ μπλεγμένος στα πόδια του» σημειώνει ο κ. Μπελέρης. «Στόχος του ήταν να μην επιτρέψει να πάρουμε τη διοίκηση του δήμου Χειμάρρας» είχε δηλώσει ο κ. Μπελέρης.

