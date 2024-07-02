Καλεσμένος σήμερα στους Αταίριαστούς του ΣΚΑϊ, ο υπ. Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης αρνήθηκε να σχολιάσει την σκληρή κριτική που εξαπέλυσε χθες ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στη παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Κοττάκη «Οι απόρρητοι φάκελοι Καραμανλή», στο Πολεμικό Μουσείο

«Παγίως, λέω πάντα το ίδιο: Θα ήταν αλαζονικό και υβριστικό εκ μέρους μου να σχολιάσω τις δηλώσεις ή τις απόψεις του Καραμανλή και του σαμαρά γιατί και οι δύο τιμήθηκαν από την παράταξή μας με την εκλογή τους στην προεδρία του κόμματος και από τον ελληνικό λαό, εκλεγόμενοι πρωθυπουργοί. Εχουν ελευθερία λόγου και μπορούν να λένε τις απόψεις τους. Δεν σχολιάζω ποτέ».

Στο πλαίσιο γενικής συζήτησης - και όχι σχολιασμού των δηλώσεων του Αντώνη Σαμαρά στην χθεσινή εκδήλωση, ο υπουργός επανέλαβε την άποψή του ότι «το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών έβλαψε πολιτικά την Νέα Δημοκρατία».

Ο Αδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «άκαιρη» την συζήτηση σχετικά με το αν η Νέα Δημοκρατία έλαβε το μήνυμα των ευρωεκλογών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σταθερή, εκλεγμένη κυβέρνηση η οποία – αν στα επόμενα 3 χρόνια θητείας – λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων – δεν έχει να φοβηθεί τίποτα».

Πηγή: skai.gr

