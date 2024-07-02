Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Θορυβημένοι εμφανίζονται στην Τουρκία με τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Μουράτ Αρσλάν, αναλυτής του τουρκικού think tank SETA, αλλά και από τις αναφορές στα τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.



«Υπάρχει μια χώρα στην περιοχή που αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως απειλή: η Ελλάδα! Η Ελλάδα, που αγόρασε 24 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale από τη Γαλλία, θα προμηθευτεί και 40 F-35 από τις ΗΠΑ. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε το κόστος οπλικών συστημάτων, συντήρησης και λειτουργίας των F-35. Ωστόσο, στο πλαίσιο της αεροπορικής ισορροπίας με την Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν ποιοτική υπεροχή. Το Rafale έχει ανώτερες ιδιότητες σε σύγκριση με το F-16 Block 70 όσον αφορά το ύψος δράσης και την ικανότητα ελιγμών. Τα F-35, από την άλλη πλευρά, είναι αποτελεσματικά μαχητικά αεροσκάφη στην κατηγορία τους με το χαμηλό ίχνος στα ραντάρ, την ικανότητα πληροφοριών, τη δικτυοκεντρική δράση και την εκτόξευση πυραύλων από μεγάλες αποστάσεις» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος αναλυτής.



«Η αγορά Rafale στην Ελλάδα περιέχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Η ικανότητα αυτών των αεροσκαφών να κάνουν απότομους ελιγμούς σε μεγάλο ύψος είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα F-16. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα αγοράζει Rafale για αυτόν τον λόγο, για να παρέχει υπεροχή ελιγμών και πυρός έναντι τουρκικών F-16» σημείωσε.



«Η Τουρκία για να αντιμετωπίσει αυτή την αδυναμία της στρέφεται προς τα Eurofighter… τα οποία προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητες πτήσης σε μεγάλα υψόμετρα σε σχέση με τα Rafale. Τα πυρομαχικά και τα ηλεκτρονικά συστήματα του Eurofighter είναι πιο οικεία στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία» πρόσθεσε ο Τούρκος αναλυτής.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα με τα F-35 σε πλεονεκτική θέση»

«Οι ΗΠΑ αλλάζουν τις ισορροπίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και θα δώσουν στην Ελλάδα και φρεγάτες» αναφέρουν από την πλευρά τους τα τουρκικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

«H Ελλάδα με τις αγορές οπλικών συστημάτων επιχειρεί να αποκτήσει δύναμη αποτροπής στο Αιγαίο και οι προμήθειες της θεωρούνται πως έχουν στόχο την αντιμετώπιση της Τουρκίας» τονίζει η εφημερίδα Turkiye.



«Στις 27 Ιανουαρίου του 2024 οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση των F-16 Βlock 70, αλλά ταυτόχρονα εγκρίθηκε και η πώληση των F-35 στην Ελλάδα. Οι ΗΠΑ που πάντα προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, τώρα έφεραν την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση. Το πρόγραμμα που ενέκριναν οι ΗΠΑ για την Ελλάδα περιλαμβάνει 40 F-35. μαζί με τα οπλικά τους συστήματα κι έχει κόστος 8.6 δισ. δολάρια. Αυτά τα αεροσκάφη θα αντικαταστήσουν τα F-4. και Mirage 2000-5 που σήμερα διαθέτει η. Ελληνική Αεροπορία. Όμως η Ελλάδα δεν αγοράζει μόνο F-35. σχεδιάζει να μπει και στο πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών Constellation» τονίζει η εφημερίδα.



