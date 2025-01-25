Οι ψήφοι των Προέδρων της Δημοκρατίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας και η αριθμητική που υπάρχει δείχνει πως θα είναι μια «άγονη» διαδικασία. 200 βουλευτές που πρέπει να στηρίξουν τον Κώστα Τασούλα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν υπάρχουν και όλα δείχνουν πως ο εκλεκτός της πλειοψηφίας θα αναδειχθεί στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα με την τέταρτη ψηφοφορία στις 12 Φεβρουαρίου.

Στις 11 εκλογικές διαδικασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη Βουλή - με μυστική ψηφοφορία μέχρι το 1985 και φανερή από το 1990 και μετά - επτά φορές ο πρώτος πολίτης της χώρας έχει αναδειχθεί με πλειοψηφία άνω των 2/3. Τρεις φορές με ψήφους άνω των 180 (τρίτη ψηφοφορία) και μια με 153, ενώ με το παλαιό Σύνταγμα που ίσχυε πριν το 2020 έχει χρειαστεί να διαλυθεί η Βουλή και να πραγματοποιηθούν εκλογές.

Ο Μιχαήλ Στασινόπουλος υπηρέτησε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα για μόλις έξι μήνες (18 Δεκεμβρίου 1974 - 20 Ιουνίου 1975). Ήταν υπηρεσιακός και επελέγη μετά την καθιέρωση, με το δημοψήφισμα του 1974, της αβασίλευτης Δημοκρατίας. Είχε λάβει 206 ψήφους. Ο Κωνστατίνος Τσάτσος άσκησε τα καθήκοντα του προέδρου της Δημοκρατίας την πενταετία 1975 - 1980. Με μεγάλη πολιτική διαδρομή, με θητείες σε σημαντικά χαρτοφυλάκια, βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία που διεξήχθη έλαβε τον Ιούνιο του 1975, 210 ψήφους σε σύνολο 295 ψηφισάντων. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε αποφασίσει αρκετά πριν την ολοκλήρωση της πενταετίας να μεταπηδήσει στην προεδρία της Δημοκρατίας και αυτό το γνώριζε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία το 1980 ήταν ισχυρή αλλά όχι πανίσχυρη όπως πέντε χρόνια πριν, ώστε να διαθέτει μόνη της 200 βουλευτές. Δεν ξεπερνούσε ούτε τους 180. Στην πρώτη ψηφοφορία ο ιστορικός ηγέτης της δεξιάς παράταξης συγκέντρωσε 179 ψήφους. Τελικά εξασφαλίστηκαν 183 «ναι» στην τρίτη και τελική ψηφοφορία που έγινε στις 5 Μαΐου. Απέσπασε επιπλέον ψήφους από βουλευτές της ΕΔΗΚ, του ΚΟΔΗΣΟ και της Εθνικής Παράταξης.

Τον Μάρτιο του 1985 προσωρινά ανέλαβε τα καθήκοντα του προέδρου της Δημοκρατίας ο πρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Αλευράς. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε παραιτηθεί, καθώς ο τότε πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, είχε αποφασίσει να μην ανανεώσει τη θητεία του. Ο αρεοπαγίτης Χρήστος Σαρτζετάκης στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας με 180 ψήφους κατά την τρίτη διαδικασία που έγινε στην Ολομέλεια.

Το 1990 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επανήλθε στο προσκήνιο με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να τον προτείνει για την προεδρία της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ επέμεινε αρχικά στον Χρήστο Σαρτζετάκη και η Νέα Δημοκρατία δήλωσε παρών στις τρεις ψηφοφορίες που έγιναν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο για να προκαλέσει πρόωρες κάλπες. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δέχθηκε να προταθεί μετά τις εκλογές και πήρε στην πέμπτη ψηφοφορία στις 4 Μαΐου 153 ψήφους. Τη Νέα Δημοκρατία συνέδραμαν ο Θεόδωρος Κατσίκης και οι δυο μουσουλμάνοι βουλευτές Σαδίκ Αχμέτ και Αχμέτ Φαϊκογλου. Το ΠΑΣΟΚ στήριξε μετά την πρώτη ψηφοφορία τον Ιωάννη Αλευρά.

Το 1995 το πολιτικό σύστημα πέρασε στην περίοδο της συναίνεσης για την ανάδειξη του πρώτου πολίτη της χώρας. Με πρόταση της Πολιτικής Άνοιξης και στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη, ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος εξελέγη στις 8 Μαρτίου 1995, κατά την τρίτη ψηφοφορία, με 181 ψήφους. Λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2000 δεν υπήρχε λόγος να δημιουργηθεί πολιτική αναταραχή. Ο Κώστας Σημίτης επαναπρότεινε τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο ο οποίος έχοντας πλέον υπερκομματικά χαρακτηριστικά υποστηρίχθηκε από τον Κώστα Καραμανλή και τη Νέα Δημοκρατία από την οποία προερχόταν. Έλαβε 269 ψήφους. Ήταν η πρώτη φορά που οι δυο πόλοι της εξουσίας συναίνεσαν στο πρόσωπο του προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Κάρολος Παπούλιας ήταν ο επόμενος «ένοικος» της Ηρώδου Αττικού και κατέρριψε το ρεκόρ του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου αποσπώντας από την Ολομέλεια στις 8 Φεβρουαρίου 279 ψήφους. Μόνο ΚΚΕ και Συνασπισμός ψήφισαν παρών. Προτάθηκε από τον Κώστα Καραμανλή ο οποίος κινήθηκε όπως ο Κώστας Σημίτης με τον νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου, να συναινεί γνωρίζοντας βεβαίως ότι οι πρόωρες εκλογές δεν θα καρποφορούσαν για το ΠΑΣΟΚ. Ο Κάρολος Παπούλιας έγινε το τρίτο πρόσωπο που ολοκλήρωσε τον κύκλο των θητειών στην προεδρία, όπως επιτρέπει το Σύνταγμα. Στις 3 Φεβρουαρίου του 2010, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ που βρισκόταν πλέον στην κυβέρνηση, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, παρέμεινε στην Ηρώδου Αττικού με 266 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ του.

Ο Σταύρος Δήμας τον Δεκέμβριο του 2014 δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων στις τρεις ψηφοφορίες και η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες κάλπες. Με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν επέλεξε κάποιον Αριστερό υποψήφιο, παρά τις εισηγήσεις που είχε δεχθεί. Πρότεινε τον Προκόπη Παυλόπουλο ο οποίος με 233 ψήφους που πήρε και από τη Νέα Δημοκρατία εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ με 30 ψήφους υποστήριξαν τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο. Συνεχίζοντας στη γραμμή των συναινέσεων στις 15 Ιανουαρίου του 2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για τη θέση της προέδρου της Δημοκρατίας την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέχρι τότε πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην ψηφοφορία, στις 22 Ιανουαρίου, ήταν η μοναδική υποψηφιότητα και η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε τον θεσμό με 261 ψήφους.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψήφοι Έτος

Κάρολος Παπούλιας 279 2005

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος 269 2000

Κάρολος Παπούλιας 266 2010

Κατερίνα Σακελλαροπούλου 261 2020

Προκόπιος Παυλόπουλος 233 2015

Κωνσταντίνος Τσάτσος 210 1975

Μιχαήλ Στασινόπουλος 206 1974

Κωνσταντίνος Καραμανλής 183 1980

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος 181 1995

Χρήστος Σαρτζετάκης 180 1985

Κωνσταντίνος Καραμανλής 153 1990

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.