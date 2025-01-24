Δένδιας από ΗΠΑ: Πυλώνας σταθερότητας η στενή συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Σικάγο ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην εκδήλωση βράβευσης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC) Nτέιβιντ Χάρις που έλαβε χώρα στο «National Hellenic Museum».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη συμβολή του κ. Χάρις στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και στην οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ της ελληνικής και εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ.

«Η συμβολή τόσο του HALC(Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας)όσο και της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής στην προώθηση αυτών των σχέσεων είναι υψίστης σημασίας. Το κοινό τους όραμα και οι προσπάθειές τους δημιούργησαν έναν ισχυρό συνασπισμό που αντιμετωπίζει τις περιφερειακές προκλήσεις, προωθώντας παράλληλα τη σταθερότητα και υπερασπίζοντας τις δημοκρατικές αξίες. Η σχέση αυτή λειτούργησε επίσης ως εφαλτήριο -και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο- για τη στενή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε.

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, τον αραβικό κόσμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε ένα ναυτικό έθνος που προσεγγίζει άλλους πολιτισμούς και οικοδομεί γέφυρες ειρηνικής συνύπαρξης», ανέφερε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε ότι «η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται και από την υπογραφή της Αναθεωρημένης Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ το 2019 με υπουργό Εξωτερικών τον Μάικ Πομπέο και το 2021 επί κυβέρνησης Μπάιντεν με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν».

Αυτή η συνεργασία, ανέφερε ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως «πραγματικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών» και ως «πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στις ενέργειες της Ελλάδας για την περιφερειακή σταθερότητα, τονίζοντας ότι η σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ είναι σπουδαίας σημασίας.

«Η Ελλάδα καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και υποστήριξε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Ταυτόχρονα, συνεργαστήκαμε στενά με τους φίλους και συμμάχους μας στην περιοχή, όπως η Κύπρος, για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ευτυχώς, σήμερα βλέπουμε μια αχτίδα ελπίδας με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την οποία χαιρετίζω ως μια πιθανή αφετηρία για μια νέα εποχή με ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», τόνισε.

Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και μεταρρυθμιστικές προσεγγίσεις, ανέφερε ο κ. Δένδιας, το Ισραήλ και η Ελλάδα πρέπει να παραμείνουν προετοιμασμένοι.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συμμαχιών με τους φίλους και τους εταίρους μας. Το επόμενο βήμα μας είναι η πλήρης εφαρμογή των όσων έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Πρόκειται για μια μετασχηματιστική μεταρρύθμιση, την πιο μεγάλη στη ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Και αυτή η φιλόδοξη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τη δημιουργία ενός νέου κόμβου καινοτομίας στην Ελλάδα και τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου επιστράτευσης, μέχρι τη συνολική αναβάθμιση της αεράμυνάς μας, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας θα φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η συνεργασία μεταξύ AJC και HALC είναι γέφυρα μεταξύ εθνών και λαών, τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Δένδιας. Παράλληλα αναφέρθηκε στην προσωπική του δέσμευση για την αντιμετώπιση του νεοναζισμού και την εξάλειψη του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, με παραδείγματα όπως οι κινήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργού Δημόσιας Τάξης και οδήγησαν στον χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

