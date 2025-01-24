Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να ελέγχει τη διανομή ομοσπονδιακής βοήθειας στην περίπτωση φυσικών καταστροφών, ανέφερε σήμερα ότι θα υπογράψει ένα διάταγμα με το οποίο θα αλλάξει ριζικά ή ακόμη και θα καταργήσει τη FEMA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης), την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών από τυφώνες, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα.

«Θα υπογράψω ένα διάταγμα για να αρχίσουμε να μεταρρυθμίζουμε εκ βάθρων τη FEMA ή ίσως να καταργήσουμε τη FEMA», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στη Βόρεια Καρολίνα.

Η FEMA, υποστήριξε, είναι μια «κοστοβόρα, αργή, γραφειοκρατική» υπηρεσία η οποία αποδείχτηκε «καταστροφή».

Ο Τραμπ βρισκόταν στη Βόρεια Καρολίνα για να δει από κοντά τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Πολιτεία αυτή από τον τυφώνα Χέλεν πέρυσι το φθινόπωρο.

Με πλήγμα στη ρωσική οικονομία θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κατά την άφιξή του στη Βόρεια Καρολίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς τον ΟΠΕΚ να μειώσει την τιμή του πετρελαίου, με σκοπό να πληγεί η οικονομία της Ρωσίας και να τερματιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ένας τρόπος για να τον σταματήσουμε (τον πόλεμο) γρήγορα είναι να σταματήσει ο ΟΠΕΚ να βγάζει τόσα πολλά χρήματα και να μειώσει την τιμή του πετρελαίου (…) Αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως», υποστήριξε.

Τέλος η ασφάλεια για τον Δρ Φάουτσι

Ο Τραμπ έκανε γνωστό επίσης ότι τερμάτισε τη φύλαξη που παρείχαν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στον πρώην αρχίατρο των ΗΠΑ Δρ Άντονι Φάουτσι.

«Μπορεί να προσλάβει δική του ασφάλεια», σχολίασε.

Ο Φάουτσι, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος κυβερνητικός σύμβουλος για θέματα υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας της Covid-19 διέθετε ασφάλεια που του παρεχόταν από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

