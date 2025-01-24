Τσιόδρας: Κάτι κάνει καλά η κυβέρνηση, κάτι κάνει λάθος η αντιπολίτευση

"H πολιτική εικόνα που βλέπουμε στις μετρήσεις, σημαίνει απλά ότι κάτι κάνει καλά η κυβέρνηση και κάτι κάνει λάθος η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα και στις αγωνίες των πολιτών –η αντιπολίτευση διακρίνεται από τον αρνητισμό απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές και από προτάσεις οι οποίες δεν αγγίζουν τον κόσμο".

Αυτά ανέφερε ο ευρωβουλευτής κι εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή "ΣΗΜΕΡΑ" της τηλεόρασης του ΣΚΑΊ.

Πρόσθεσε ότι από τον χώρο της αντιπολίτευσης δεν προβάλλει σήμερα κάποιος, ικανός να αμφισβητήσει την απόλυτη πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πείθοντας τους πολίτες ότι αυτός είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με αυτά τα δεδομένα, "προφανώς η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει ξανά την αυτοδυναμία", στις εκλογές του 2027.

Μιλώντας για το κυβερνητικό έργο, ο κ.Τσιόδρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση κάνει συνεχώς παρεμβάσεις, αντιμετωπίζει προβλήματα, προφανώς δεν τα έχει λύσει όλα, αλλά η κατάσταση σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που παρέλαβε το 2019. Και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι, όπως διαπίστωσε στη συνάντησή του με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, έχει εντυπωσιάσει τους πάντες το άλμα που έκανε η Ελλάδα στην ψηφιοποιηση του κράτους.

Ο κ.Τσιόδρας αναφέρθηκε και στην προετοιμασία της Ευρώπης για τη νέα κατάσταση που προκύπτει, με την εκλογή Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Είπε ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει, υπάρχει συνείδηση του προβλήματος, αλλά "όταν στη Γερμανία πάνε σε εκλογές και στη Γαλλία ο πρωθυπουργός αλλάζει κάθε τρεις και λίγο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι".

Υπογράμμισε ότι, με βάση την έκθεση Ντράγκι, έρχονται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, τρεις νέες πολιτικές υψηλής προτεραιότητας. Πρώτο, η λεγόμενη πυξίδα ανταγωνιστικότητας, για την διευκόλυνση των επενδύσεων, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση νέων ιδεών να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Δεύτερο, η νέα βιομηχανική συμφωνία, που θα ενισχύει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής, αλλά και κατά συνέπεια και της ελληνικής βιομηχανίας. Και τρίτο, η ενεργειακή ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υψηλών τιμών ενέργειας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τις χώρες (όπως η Ελλάδα κι άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης) που έχουν πρόβλημα διασυνδεσιμότητας με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Τέλος, ο κ.Τσιόδρας είπε ότι αν οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς στα προϊόντα μας, η Ευρώπη θα απαντήσει αναλόγως. Και διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει τη μισή αλήθεια για το εμπορικό ισοζύγιο των δύο πλευρών, καθώς υπολογίζει μόνον τα προϊόντα και αγνοεί τις υπηρεσίες, όπου η αμερικανική πλευρά είναι κατά πολύ πλεονασματική.

Πηγή: skai.gr

