Συμπτώματα έλλειψης συντονισμού μεταξύ Ισραήλ και Τραμπ

Διφορούμενο φαίνεται να είναι το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και το νέο προεδρικό περιβάλλον του Λευκού Οίκου. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο ο απερχόμενος πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Μάικλ Χέρτσογκ, αδελφός του Προέδρου της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Συγκεκριμένα, ο Μάικλ Χέρτσογκ τόνισε ότι η νέα διακυβέρνηση Τραμπ «δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως στους Ισραηλινούς να προσαρτήσουν την Δυτική Όχθη», καθότι μία τέτοια εξέλιξη θα παρεμπόδιζε την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Από την άλλη όμως, επιμένουν οι φήμες που φέρουν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προσανατολίζεται να καθιερώσει και επίσημα την μετονομασία της Δυτικής Όχθης σε «Ιουδαία και Σαμάρεια» - υιοθετώντας με αυτόν τον τρόπο την ισραηλινή διοικητική ορολογία, που ισχύει από την επαύριον του Πολέμου των Έξι Ημερών του 1967 και εκφράζει τις δεξιότερες τάσεις του κομματικού χάρτη.Από την άλλη όμως, όπως επεσήμανε ο απερχόμενος ισραηλινός πρέσβης, «τόσο το περιβάλλον Μπάιντεν, όσο και το περιβάλλον Τραμπ, συμφωνούν στο να επιτρέψουν στους Ισραηλινούς ‘να εντείνουν τη στρατιωτική πίεση στην Χαμάς’ σε περίπτωση κατά την οποία δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την διαμόρφωση των όρων του δευτέρου σταδίου της εκεχειρίας στη Γάζα. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι σε μία εβδομάδα από σήμερα, το πλαίσιο εκεχειρίας ορίζει ότι το Ισραήλ και η Χαμάς θα ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την πορεία του δευτέρου σταδίου της εκεχειρίας, πάντα με την διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.«Ναι» στην παρουσία της Παλαιστινιακής Αρχής στη ΓάζαΠαράλληλα όμως, εντύπωση προκαλεί ότι ο νεοτοποθετηθείς αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Μέση Ανατολή, Στίβεν Ουίτκοφ, τάσσεται υπέρ της ανάθεσης στις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής να επαναλειτουργήσουν το φυλάκιο της Ράφα (μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου) υπό ευρωπαϊκή επίβλεψη – όπως δηλαδή συνέβαινε έως το καλοκαίρι του 2007, προτού η οργάνωση Χαμάς αναλάβει την de facto διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα. Οι απόψεις του Στίβεν Ουίτκοφ, οι οποίες φέρονται να έχουν εκφραστεί πρόσφατα στο Κάιρο και μάλιστα στο πλαίσιο του επιτελικού φορέα που εποπτεύει την πορεία της εκεχειρίας στη Γάζα, έχουν προκαλέσει αμηχανία (αν όχι δυσφορία) στην ισραηλινή πλευρά.Ένα άλλο σημείο-κλειδί που καταδεικνύει ότι οι ισραηλινές και οι αμερικανικές απόψεις δεν έχουν ακόμα συντονιστεί, σχετίζεται με το λιβανικό μέτωπο. Μεθαύριο, Κυριακή (26/1), είναι η τελευταία ημέρα της 60ήμερης προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και σύμφωνα με τους όρους της, ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να αποχωρήσει από τον Νότιο Λίβανο.Από την άλλη όμως, η κατάσταση επί του πεδίου δεν συνάδει απόλυτα με τα συμπεφωνημένα.Ο τακτικός λιβανικός στρατός δεν ελέγχει απόλυτα τον Νότιο Λίβανο, η Χεζμπολάχ συνεχίζει να διατηρεί την παρουσία της στην περιοχή, ο ισραηλινός στρατός προβαίνει σε επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστροφής οπλισμού της σιιτικής οργάνωσης, ενώ δεν λείπουν οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και τοπικών πυρήνων της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Ύστερα από μία πολύωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου χθες το βράδυ, η κυβέρνηση Νετανιάχου έδωσε σήμερα την εντολή στον στρατό να μην αποσύρει στην ερχόμενη Κυριακή τις δυνάμεις του από το ανατολικό τμήμα του Νοτίου Λιβάνου, προκειμένου να διατηρήσει την παρουσία του και κατά μήκος της μεθορίου Λιβάνου-Νοτίου Συρίας.Η απόφαση αυτή αποβλέπει στο να παρεμποδιστεί τυχόν μελλοντική ενίσχυση του οπλοστασίου της Χεζμπολάχ από τα – διάτρητα μέχρι πρότινος – λιβανοσυριακά σύνορα. Αυτό, όμως, που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι, ενώ οι Ισραηλινοί ανέμεναν μία ‘άτυπη έγκριση’ ή έστω ανοχή εκ μέρους του περιβάλλοντος Τραμπ – κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Με άλλα λόγια η Ουάσιγκτον φαίνεται πως δεν θεωρεί απόλυτα αυτονόητο να στηρίξει το επίμονο ισραηλινό αίτημα να παραταθεί η διάρκεια της εκεχειρίας για άλλες 30 ή 60 μέρες – γεγονός που θα συνεπάγεται και την παράταση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στον Νότιο Λίβανο.Αυτά τα ενδιαφέροντα συμπτώματα «έλλειψης συντονισμού» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμφίβολα προβληματίζουν τα ισραηλινά κέντρα λήψεως αποφάσεων, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει ακόμα καθοριστεί πότε ακριβώς ο Βενιαμίν Νετανιάχου θα προσκληθεί στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

