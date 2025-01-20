Της Δώρας Αντωνίου

Οι δύο διαδικασίες στη Βουλή, για την εκλογή του Νικήτα Κακλαμάνη στη θέση του προέδρου του Σώματος την Τετάρτη και η πρώτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Τασούλα στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας το Σάββατο μεταφέρουν το επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος στη Βουλή αυτήν την εβδομάδα. Εκεί άλλωστε αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την Παρασκευή καθώς εκκρεμεί η συζήτηση της ερώτησης του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα των αγροτών.

Πριν από όλα αυτά βέβαια, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία αναβλήθηκε την περασμένη Τετάρτη, πριν από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Τασούλα.

Σήμερα, επίσης, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου για την παρουσίαση των Δημόσιων Πρότυπων Ωνασείων Σχολείων, ένα πρόγραμμα που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και μάλιστα σε υποβαθμισμένες και ευάλωτες περιοχές, όπου θα λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα σχολεία. Αφορά συνολικά 22 Δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία θα μετατραπούν σε Πρότυπα.

Το Ίδρυμα Ωνάση θα αναλάβει την ανακαίνιση των υποδομών τους, θα χορηγεί υποτροφίες, θα εισφέρει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα έως και 500.000 ευρώ ετησίως για κάθε σχολείο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εισάγονται με εξετάσεις στην Α’ Γυμνασίου, όπως γίνεται και στα Πρότυπα.

Το μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ

Από την κυβέρνηση και τη Ν.Δ. συνεχίζουν την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αντέδρασε στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκης, ο οποίος θέλησε να αφήσει πίσω τη συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών, που τροφοδοτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Αν θέλουν να γίνει, όμως, όπως οι ίδιοι λένε, μια σοβαρή εναλλακτική για τη χώρα, θα ήταν καλύτερο να αποκτήσουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, αντί να χρίζουν συνομιλητές τους εκείνους που προκάλεσαν τις πιο μαύρες ημέρες για την Ελλάδα ή να πετάνε λάσπη περί δήθεν ακροδεξιάς στροφής στην Κυβέρνηση που θωράκισε τη δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις, δίνοντας στη Δικαιοσύνη τα κατάλληλα νομικά "όπλα"», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε λόγο για «ανεύθυνη αντιπολίτευση» από πλευράς ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι «οι λύσεις που προτείνει σε θέματα που αναδεικνύει, όπως σε αυτό των τραπεζών ή και τώρα των ασφαλιστικών εταιρειών, είναι ανεφάρμοστες και εκτός κοινοτικού πλαισίου».

Προτεραιότητα στην καθημερινότητα

Ο κ. Μητσοτάκης με μια μακροσκελή ανάρτηση έθεσε το πλαίσιο των ζητημάτων αιχμής για την κυβέρνηση στην τρέχουσα συγκυρία, που όλα αποτελούν πτυχές της καθημερινότητας, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να καταδείξει ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται τις αγωνίες των πολιτών και ανταποκρίνεται με τις παρεμβάσεις της. Μίλησε, ειδικότερα, για:

- τις αλλαγές στην αστυνομία, με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά

- την παρέμβαση της κυβέρνησης για να μπει «φρένο» στις αυξήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών

- τη στεγαστική πολιτική και την έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου 2»

- τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

- την εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών στα μέσα μαζικής μεταφοράς

- την επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν για θέματα ενέργειας.

