Της Δέσποινας Βλεπάκη

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη χθεσινή του εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον ΣΚΑΙ επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά που έχει ανάψει και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με τη συζήτηση για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες και να στείλει μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, υπογραμμίζοντας στους συντρόφους του ότι τέτοιου είδους συζητήσεις θα πρέπει να γίνονται στα όργανα του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμα φορά ότι το ΠΑΣΟΚ βαδίζει με δεδομένη την αυτόνομη πορεία του και στοχεύει στην πολιτική αλλαγή αποκλείοντας κάθε σενάριο συνεργασίας με «δραχμιστές» και «ακροδεξιούς».

«'Μπαμπούλας' δεν υπάρχει. Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, θα έχεις ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αν με τιμήσει ο λαός και έχω εντολή να κάνω κυβέρνηση, δραχμιστές ή οπαδούς του Λεπέν και της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς και του νεοναζισμού, δεν θα έχω στη δική μου κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει τέτοιους» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Φαίη Μαυραγάνη.

Ο Ανδρουλάκης πορεύεται με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ

Στενοί συνομιλητές του προέδρου θυμίζουν την πορεία του Νίκου Ανδρουλάκη και το γεγονός ότι πορεύτηκε πάντα με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε να κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές του 21 αλλά και την αναβάπτισή του στις πρόσφατες εκλογές του Φθινοπώρου με κεντρικό σύνθημα το “Μαζί”. Σημειώνουν, δε, την τοποθέτηση του προέδρου στην Κεντρική Επιτροπή που έδωσε το σήμα για τις εσωκομματικές κάλπες: «Παρέλαβα κόμμα, δεν θα παραδώσω συνιστώσες» είχε τονίσει εν μέσω κλίματος εσωστρέφειας ο Πρόεδρος του κινήματος. Πριν από τις εθνικές εκλογές όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα και η βασική ερώτηση που καλούνταν να απαντήσει ήταν με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος πεισματικά αρνιόταν τον ρόλο του μπαλαντέρ για το κόμμα του “Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη” ήταν το μότο του ΠΑΣΟΚ που κατάφερε να βγει από τις συμπληγάδες του δικομματισμού με το συγκεκριμένο αφήγημα, σημειώνουν άνθρωποι του προέδρου που εκτιμούν ότι η συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών που ενέσκηψε τρία χρόνια πριν τις εκλογές, άνοιξε εντέχνως από τη Νέα Δημοκρατία για να κρύψει την πολιτική της φθορά από τους χειρισμούς στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Προεδρική εκλογή και μάχη για τη δεύτερη θέση

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι στο ζήτημα της Προεδρικής εκλογής σημασία έχει ο πολιτικός συμβολισμός της υποψηφιότητας του Τάσου Γιαννίτση που στο πρόσωπο του συγκεντρώνεται η συνέπεια, το ήθος, η εμπειρία, η σοβαρότητα και η ευρωπαϊκή στρατηγική και δεν μπαίνουν στη διαδικασία ανταγωνισμού με τον ΣΥΡΙΖΑ, που πάντως αυτή την ώρα και με δεδομένη τη στήριξη της υποψηφιότητας Κατσέλη από την Νέα Αριστερά κερδίζει τη μάχη του σταυρού αλλά και των εντυπώσεων. Η υποψηφιότητα του ΠΑΣΟΚ έχει δεδομένα την υποστήριξη των 31 βουλευτών της κ.ο του ΠΑΣΟΚ και πιθανότατα την ψήφο του Μπαρχάν Μπουράν που αν και διαγραφείς συνηθίζει να ψηφίσει εντός κομματικής γραμμής. Από τους ανεξάρτητους βουλευτές ο Πέτρος Παππάς αναμένεται να στηρίξει την επιλογή του ΠΑΣΟΚ και ερώτημα παραμένει η στάση της Ράνιας Θρασκιά. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την επιπλέον στήριξη από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών.

Το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε θεσμικά - Η ΝΔ εκτέθηκε στο “Κέντρο” με την επιλογή κομματικού υποψηφίου για ΠτΔ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως τονίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, ανέδειξε την αναξιοπιστία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς τους χειρισμούς του στην προεδρική εκλογή, υπενθυμίζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 οπότε και δεσμευόταν ότι παρά την αλλαγή της διάταξης, θα τηρηθεί το πνεύμα του συντάγματος για ευρύτερες συναινέσεις στο πρόσωπο του ΠτΔ.

“Θυσίασε την πολιτική παράδοση της εθνικής συναίνεσης για να έχει εσωκομματική συναίνεση και αυτό είναι προσβλητικό για τους θεσμούς, για τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και για τον ελληνικό λαό και τις πολιτικές παραδόσεις του τόπου. Αν είχα κάνει το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ και είχα προτείνει ένα πρόσωπο εκ των προτέρων, θα έκανα θείο δώρο στον κ. Μητσοτάκη που τώρα με τη δική μου στρατηγική έχει εκτεθεί -και στον κόσμο του Κέντρου- απέναντι στους πολίτες που θέλουν συναίνεση και να σεβόμαστε τους θεσμούς” δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Χαριλάου Τρικούπη: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένες

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέστρεψε τα βέλη της Κυβέρνησης περί λαϊκισμού και στις αιτιάσεις για προτάσεις "εκτός κοινοτικού πλαισίου" που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός και στελέχη της ΝΔ για το μπαράζ κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη εφαρμόσει λύσεις οπως αυτές που προτείνει το ΠΑΣΟΚ σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

«Η κατάργηση της Golden VISA που προτείνω, έβγαλε την Ιρλανδία ή την Πορτογαλία εκτός Ευρώπης; Η έκτακτη φορολόγηση που επέβαλε η Ισπανία στις τράπεζες, την έβγαλε εκτός Ευρώπης; Η μεγάλη αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την Υγεία έβγαλε την Ιταλία από την Ευρώπη; Σας δίνω παραδείγματα έξι μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών που πήραν ανάλογες πρωτοβουλίες με αυτές που προτείνω, και δεν είδα να βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση! Κι εδώ “μπαμπούλας”. Ό,τι και να πούμε που χτυπάει τα συμφέροντα, βρίσκουν έναν “μπαμπούλα”» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

