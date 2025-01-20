Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, σύμμαχος του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε χθες Κυριακή να κάνει τις ΗΠΑ «ισχυρές για αιώνες», κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ρεπουμπλικάνου, την παραμονή της ορκωμοσίας του.

«Αυτή η νίκη είναι στην πραγματικότητα μόνο η αρχή. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε σημαντικές αλλαγές (...) και να βάλουμε τα θεμέλια μιας Αμερικής δυνατής για έναν αιώνα, για αιώνες, για πάντα», είπε ο κ. Μασκ, στη σκηνή μαζί με ένα από τα παιδιά του, στο πλευρό του κ. Τραμπ, που του έχει αναθέσει να εισηγηθεί πελώριες περικοπές δημοσίων δαπανών και περαιτέρω απορρύθμιση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

