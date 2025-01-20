«Ασημένιο μετάλλιο» ο ΣΥΡΙΖΑ στην προεδρική εκλογή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα Τασούλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την αριθμητική της υποψηφιότητας του να φέρεται να κινείται περίπου στους 167 ψήφους - άρα θα εκλεγεί στην τέταρτη ψηφοφορία στις 12 Φεβρουαρίου - το ενδιαφέρον στράφηκε αυτομάτως στο ποιος θα λάβει το «ασημένιο μετάλλιο» στις προεδρικές εκλογές. Τάσος Γιαννίτσης για το ΠΑΣΟΚ και Λούκα Κατσέλη για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν την πρώτη κόντρα της κεντροαριστεράς για το 2025 με φόντο την αξιωματική αντιπολίτευση. Χρειάστηκε να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς για να βγει «λευκός καπνός» για το τι θα πράξουν οι «11» στην Ολομέλεια. Με πλειοψηφία 81 υπέρ, 54 κατά και 1 λευκό το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση θα στηρίξει τελικά τη Λούκα Κατσέλη παρά τις ενστάσεις των στελεχών της Ομπρέλας.

Τι σημαίνει αυτό; Μόνο οι πρώην σύντροφοι με ένα άθροισμα 37 ψήφων «εκτοπίζουν», εκτός απροόπτου, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να αισθανθεί άνετα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέχει στη Βουλή, όμως ο Σωκράτης Φάμελλος είναι φανερό πως θα επιχειρεί συνεχώς να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Η σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση συμπόρευση των δυο και αυτό το κάνουν σαφές με συνεχείς αιχμές που αφήνουν από την Πατησίων προς την Κουμουνδούρου. Αυτός, άλλωστε ήταν ο μεγάλος φόβος όσων αντιδρούσαν ακόμα και αρκετών που ψήφισαν υπέρ της Λούκας Κατσέλη. Ευκλείδης Τσακαλώτος και Πάνος Σκουρλέτης, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μεταξύ των στελεχών που προέβαλαν ενστάσεις. Από τη στιγμή που, όπως αναμένεται στους υποστηρικτές της Λούκας Κατσέλη προστεθούν οι ανεξάρτητοι Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης και Αρετή Παπαιωάννου ο «λογαριασμός» για τον ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στους 40 βουλευτές. Δεν αποκλείεται σε αυτούς να προστεθεί και ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Αυτή η εξέλιξη είναι φυσικό να αυξήσει την πολεμική ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα με τη Χαριλάου Τρικούπη να βρίσκεται ανάμεσα σε «συμπληγάδες» αφού δέχεται συνεχώς τα πυρά και από την κυβέρνηση για το θέμα των συνεργασιών. Στην Κουμουνδούρου δεν κρύβουν την ικανοποίηση τους ότι έστω και με αυτό τον τρόπο παίρνουν κεφάλι έναντι του ΠΑΣΟΚ. Μετά την ήττα του 2023 και την καθοδική πορεία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως μια από τις πολύ λίγες καλές στιγμές που είχαν ήταν η απόφαση να επιλέξουν τη Λούκα Κατσέλη για την προεδρία της Δημοκρατίας. Θα είναι μια διαδικασία που θα τονώσει και την αυτοπεποίθηση των στελεχών που βασικό τους μέλημα ήταν να δείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην μετα-Κασσελάκη εποχή ξαναβρήκε τον εκατό του .

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Αριστερά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στηρίζουμε την υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη, μιας πολιτικού με προοδευτικό πολιτικό αποτύπωμα, ακριβώς επειδή δεν σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε μικροπολιτικές τακτικές κομματικής καταγραφής». Από την πλευρά της η πρώην υπουργός με ανακοίνωση της αφού ευχαρίστησε τα στελέχη της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «η υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα της χώρας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κομματικών ανταγωνισμών ή διευθετήσεων. Οφείλει να προάγει την ενότητα τόσο σε πολιτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και να σηματοδοτεί τον υπερκομματικό χαρακτήρα της θέσης του προέδρου της Δημοκρατίας».

