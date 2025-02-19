Οι προθέσεις Τραμπ «κλειδί» για τα ελληνοτουρκικά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με την ημερομηνία σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα να μην έχει κλείσει ακόμα οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας το τελευταίο διάστημα δείχνουν να κινούνται σε «τεντωμένο σχοινί». Υπήρξαν αρκετές ρητορικές εξάρσεις των γειτόνων που προβλημάτισαν την Αθήνα, ενώ οι παρενοχλήσεις των ιταλικών ερευνητικών στο Αιγαίο για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Κρήτης - Κύπρου είναι το «σήμα» που δίνεται από την άλλη πλευρά πως «δεν είναι όλα ρόδινα». Στα μίνι «επεισόδια» την περασμένη εβδομάδα ήρθε να προστεθεί και η προκλητική στάση της Άγκυρας σε σχέση με άσκηση του ΝΑΤΟ σε Βόλο και Αλεξανδρούπολη όπου κατά τη συνήθη τακτική της αμφισβητήθηκε το FIR Αθηνών και η περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για έρευνα και διάσωση. Κάποιες τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν, ωστόσο η άσκηση ολοκληρώθηκε κανονικά. Όλα αυτά ουσιαστικά αποτελούν μια υπενθύμιση των διεκδικήσεων που υπάρχουν έναντι της Ελλάδας, «παγώνοντας», όμως οποιαδήποτε πιο προωθημένη συζήτηση.

Η διακήρυξη των Αθηνών πριν από σχεδόν ενάμιση χρόνο έδωσε μια ώθηση στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο από τότε δεν υπήρξε κάποια πρόοδος παρά τις επαφές που έγιναν. Ουσιαστικά αναδεικνύεται συνεχώς η αδυναμία να μπουν στα τραπέζι τα κρίσιμα ζητήματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς η Τουρκία επιθυμεί να διευρύνει την ατζέντα πέρα από τα θέματα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Τα «ήρεμα νερά» σε κάθε περίπτωση αποτελούν τη βάση και η ελληνική πλευρά επιθυμεί να συντηρηθεί αυτή η κατάσταση μέχρι τα πράγματα να «ξεκαθαρίσουν».

Ποιο είναι το θολό σημείο αυτή την περίοδο στις σχέσεις των δυο χώρων; Η στάση που θα κρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Αιγαίο. Είναι ξεκάθαρο πως οι Τούρκοι επενδύουν πολλά στην καλή χημεία που υπάρχει μεταξύ του Αμερικανού και του Τούρκου προέδρου. Ενδεχομένως να είναι ο λόγος που ο Χακάν Φιντάν να «μετέφερε» την ημερομηνία διεξαγωγής του Ανώτατου Συμβούλιου συνεργασίας για τον Απρίλιο; Διπλωματικές πηγές είχαν διαμηνύσει πως δεν έχει καθοριστεί ακόμα το ραντεβού. Η Άγκυρα περιμένει κάποιο καλό «σήμα» από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που ενδεχομένως να έχει να κάνει ακόμα και με την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. To παλαιστινιακό και οι εκ διαμέτρου αντίθετες σχέσεις που έχουν οι δυο χώρες με το Ισραήλ δυσκολεύουν τα πράγματα μεταξύ τους.

Οι πρόσφατες αναφορές του αντιπροέδρου Βανς για την Ευρώπη μόνο ανησυχία προκάλεσαν στην Αθήνα τη στιγμή που ο Τραμπ δεν έχει κρύψει την περιφρόνησή του στο Διεθνές Δίκαιο. Πήρε αρκετό καιρό στις ελληνικές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με την Ουάσιγκτον και είναι σίγουρο πως ό,τι έχει χτιστεί η Αθηνά δεν σκοπεύει να το αφήσει να σβηστεί. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις, ενώ στην «εξίσωση» έχει μπει πλέον και το κυπριακό.

