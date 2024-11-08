Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα πρώτα συμπεράσματα των εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Βουδαπέστη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κανονικότητα πρέπει να είναι το ζητούμενο στις σχέσεις γειτόνων.

Σχολιάζοντας τη σημερινή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στο ΥΠΕΞ, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι δηλώσεις των δύο επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα που υπάρχει με την Τουρκία, αλλά πως δεν έχε καθοριστεί ακόμη το πλαίσιο συζήτησης για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

«Είδα τις δηλώσεις και του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Φιντάν και επιβεβαιώνουν το καλό κλίμα στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε αλλά δεν υπάρχει ακόμα το κοινό πλαίσιο για τη μια και μόνη διαφορά μας για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα».

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση από ισχυρή θέση και βεβαίως συνομιλούμε και έστω και αν δεν μπορούμε να βρούμε ένα πλαίσιο για την επίλυση της βασικής μας διαφοράς πρέπει να διατηρήσουμε τα ήρεμα νερά, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στη διάρκεια των εργασιών της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βουδαπέστη κυριάρχησε το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν την έκθεση Ντράγκι για τις προτεραιότητες ώστε να γίνει το ευρωπαϊκό προϊόν πιο ανταγωνιστικό και η Ευρώπη αυτόνομη.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία αναλυτική συζήτηση με τον κύριο Ντράγκι και να σχολιάσουμε το πολύ επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα τα οποία αναδεικνύει στην έκθεση του, όπως είχα την ευκαιρία να πω και χθες πιστεύω ότι υπάρχει μία συμφωνία στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, ότι πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις και ότι τα ζητήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο πολύ πιο δραστικό από ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε είπε και στάθηκε σε τρεις επιμέρους τομείς: «τα ζητήματα καινοτομίας και παραγωγικότητας. Η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία και κατατέθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για το πως μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα με τις εταιρείες, ασχοληθήκαμε με τα θέματα της ενέργειας και τέλος συζητήσαμε και τα ζητήματα της στρατιωτικής αυτονομίας, της άμυνας».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι «ασχοληθήκαμε με τα θέματα της ενέργειες και το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι στρεβλώσεις στις τιμές πρέπει να αντιμετωπιστούν με την έννοια του κατεπείγοντος».

«Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας όσον αφορά στην ενέργειας, παρά το γεγονός ότι επενδύουμε πολύ στις ανανεώσιμες πηγές και θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι στη δήλωση της Βουδαπέστης υπάρχει μια ρητή αναφορά στις στρεβλώσεις στις τιμές της αγοράς ενέργειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπο κατεπείγοντα».

«Όμως, για να μπορέσει η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας να λειτουργεί προς όφελος όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών, θα πρέπει να γίνουν δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά τις διασυνδέσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερες ευρωπαϊκές διασυνδέσεις, οι οποίες ενδεχομένως να πρέπει να χρηματοδοτηθούν ευρωπαϊκούς, δημόσιους και όχι μόνο με ιδιωτικούς πόρους. Και πιστεύω ότι πρέπει πια να ξαναδούμε ουσιαστικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τιμολόγηση, τον τρόπο τιμολόγησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μην καθορίζει το φυσικό αέριο την οριακή τιμή του συστήματος, όπως γίνεται σήμερα, καθώς το φυσικό αέριο κατά κανόνα είναι πολύ πιο ακριβό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως συζητήθηκαν και τα ζητήματα της στρατηγικής αυτονομίας της άμυνας. «Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη της μεγαλύτερης επένδυσης στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Προφανώς, απέχουμε ακόμα πολύ από μια συζήτηση για κοινούς ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα. Όμως είχα την ευκαιρία και πάλι σήμερα να μιλήσω για μια παρέμβαση η οποία θα μπορεί να δώσει παραπάνω δημοσιονομικό χώρο σε εκείνες τις χώρες που επιλέγουν να επενδύουν σημαντικά ποσά στην άμυνα. Η χώρα μας επενδύει σχεδόν 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε, παρότι συμφωνήσαμε σχετικά πρόσφατα στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, ένα ποσό από αυτές τις αμυντικές δαπάνες να εξαιρείται από τους υπολογισμούς των οροφών των δαπανών. Είναι μια πρόταση στην οποία θα εξακολουθώ να επιμένω. Δεν χρειάζεται αυτή η πρόταση προσθέτει ευρωπαϊκά χρήματα, χρειάζεται απλά να δούμε με λίγο διαφορετική ματιά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες από δω και στο εξής».

«Η εκλογή του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέστησε σαφές σε πολλούς από εμάς ότι αυτή η αναγκαιότητα για τη στήριξη της ευρωπαΐκής ανταγωνιστικότητας καθίσταται ακόμη πιο κατεπείγουσα μετά από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ», είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο άμεσα.

Ερωτηθείς για την εκλογή Τραμπ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «πιστεύω και όλοι μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύουμε στη μεγάλη σημασία των ευρωατλαντικών σχέσεων. Είναι σχέσεις που γαλουχήθηκαν εδώ και πολλές δεκαετίες και πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο και με τον νέο Πρόεδρο να τις ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, αναλαμβάνοντας ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί».

«Είχα την ευκαιρία να πω και μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε πολλά ευρωπαϊκά κράτη προ των ευθυνών τους σε σχέση με το γεγονός ότι δεν δαπανούσαν ούτε καν το 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, είχε δίκιο επί της αρχής. Και νομίζω ότι αυτή η παρότρυνση του οδήγησε τα ευρωπαϊκά κράτη να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Και φυσικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη γεωπολιτική αστάθεια στον κόσμο γενικότερα, όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό πια είναι μία αναγκαιότητα».

Ο πρωθυπουργός, τόνισε, επίσης ότι «υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν συνολικά τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Αν θα μπούμε για παράδειγμα σε ένα καινούργιο εμπορικό πόλεμο; Εύχομαι πως όχι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο να μπορούμε να δούμε μία αποκλιμάκωση ως προς τη ρητορική για την επιβολή δασμών ένθεν και ένθεν. Γιατί προφανώς όταν ξεκινάει ένας τέτοιος πόλεμος, δεν σταματάει μόνο στις ενέργειες του ενός μέρους. Και βέβαια να επαναλάβω ότι ως προς τις ελληνο αμερικανικές σχέσεις, αυτές παραμένουν εξαιρετικά ισχυρές».

«Είναι σχέσεις με στρατηγικό περιεχόμενο, είναι σχέσεις θωρακισμένες μέσα από την αμυντική συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει, η οποία θέλω να θυμίσω ότι έχει πια και πενταετή διάρκεια. Είναι θέσεις εξάλλου, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και από το γεγονός ότι όταν κλήθηκα να μιλήσω στο αμερικανικό Κογκρέσο, η πρόσκληση ήρθε και από τους Δημοκρατικούς και από τους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και γερουσιαστές».

«Θα έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ τις επόμενες μέρες Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, είμαι ένας από τους παλαιότερους πια Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άρα είμαι ένας από αυτούς που είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί του κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.