Η δικαστική έρευνα για το δυστύχημα στα Τέμπη, η αποκάλυψη του θανάτου του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, γιου της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας και η ανάρτηση της μητέρας του, βρέθηκαν στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στην ολομέλεια της Βουλής.

Την αντιπαράθεση πυροδότησε η παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος, από το βήμα της Βουλής, είπε ότι μετά την αποκάλυψη του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου, πληθαίνουν τα ερωτήματα στην ελληνική κοινωνία, ερωτήματα όπως «τι συσχέτιση μπορεί να υπάρχει με την εντολή που είχε λάβει για την έρευνα των καταγγελιών συνηγόρων και συγγενών των θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών;».

Η αντίδραση του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη υπήρξε οξύτατη. Ο υπουργός κατηγόρησε τον κ. Φάμελλο και όσους διατυπώνουν ανάλογους υπαινιγμούς για «άθλια και κατάπτυστη ρητορική».

«Η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται και ζητάει απαντήσεις μετά την αποκάλυψη του θανάτου του γιου της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών της Λάρισας, που αγνοούνταν πάνω από ενάμιση μήνα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και προσέθεσε: «Τώρα τα ερωτήματα πληθαίνουν από την ελληνική κοινωνία, τίθενται και σε εμάς και οφείλουμε να τα μεταφέρουμε εδώ, στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ερωτήματα που προκύπτουν και από την ανάρτηση της μητέρας του θύματος. Γιατί αναφέρεται σήμερα η μητέρα του θύματος στους υπεύθυνους του θανάτου του γιου της; Γιατί είχε βιαστεί η κ. Αδειλίνη και είχε τοποθετηθεί αποκλείοντας κάθε συσχέτιση με τα καθήκοντα; Τι συσχέτιση μπορεί να υπάρχει με την εντολή που είχε λάβει για την έρευνα των καταγγελιών συνηγόρων και συγγενών των θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, καταθέτει μόνο ερωτήματα, γιατί δεν είναι σαν τον κύριο Πρωθυπουργό «ο οποίος βιάζεται να κάνει και τον ανακριτή και τον εισαγγελέα και τον δικαστή».

«Δυστυχώς, άκουσα τον κ. Φάμελλο να αναπτύσσει μια άθλια ρητορική, κατάπτυστη. Και αρχίζω και αναρωτιέμαι, πόσο πια μπορούν να γίνουν ανεκτά αυτά τα πράγματα, αυτοί οι υπαινιγμοί, αυτές οι δήθεν υπόνοιες», αντέδρασε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και επέμεινε: «αυτήν τη στιγμή διενεργείται ό,τι πρέπει να διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει ένας θάνατος: Ιατροδικαστική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει νεκροτομή, τοξικολογικές εξετάσεις. Γίνονται όλα αυτά. Τι υπόνοιες αφήνετε; Υπάρχει όριο στην κατρακύλα σας; Αφού έχετε δηλητηριάσει την ελληνική κοινωνία με αυτές τις ανυπόστατες θεωρίες, τις απολύτως αβάσιμες, τις μη ερειδόμενες στο πραγματικό, σε κανένα πραγματικό περιστατικό».

Η ένταση κλιμακώθηκε με τις παρεμβάσεις, από το βουλευτικό έδρανο, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

«Είσαστε σε δύσκολη θέση», φώναξε στον υπουργό Επικρατείας ο κ. Καζαμίας.

«Είμαι εγώ σε δύσκολη θέση, απέναντι στους χυδαίους…», απάντησε ο Μάκης Βορίδης.

«Ναι», επέμεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Αφήστε τα «ναι» τα ανόητα, κύριε. Αφήστε τα «ναι». Αν έχετε να πείτε κάτι και είστε και λεβέντης και περήφανος, σηκωθείτε να μας το πείτε, που ξέρετε ότι έχει γίνει δολοφονία από την Κυβέρνηση. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι; Δεν ντρέπεσαι λίγο;», είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Δεν θα κάνετε χαρακτηρισμούς τέτοιου τύπου εδώ μέσα», σύστησε η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη.

«Δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς σ’ αυτούς που υπονοούν ότι η Κυβέρνηση έχει δολοφονήσει έναν αθώο άνθρωπο; Μου λέτε εμένα ότι δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς; Επιεικέστατοι είναι οι χαρακτηρισμοί μου. Λίγοι είναι οι χαρακτηρισμοί μου. Και θέλω να σας ρωτήσω όλους, αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση; Είναι αντιπαράθεση κομμάτων; Είναι Αντιπολίτευση;», απάντησε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και συνέχισε: «Να σηκωθείτε, και να μας πείτε αν ξέρετε κάτι για το χαμό του ανθρώπου. Ξέρετε κάτι; Έχετε να εισφέρετε κάτι; Ξέρετε; Ξέρετε από τι επήλθε ο θάνατός του; Το ξέρετε; Αν δεν το ξέρετε, τι υπονοείτε; Είστε σοβαροί να υπονοείτε τέτοια πράγματα; Καταλαβαίνετε πού οδηγείτε την πολιτική αντιπαράθεση; Είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή η χυδαιότητα;».

Στη συζήτηση παρενέβη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Κύριε Βορίδη, πρώτα απ’ όλα, δεν θα ξαναπευθυνθείτε σε Βουλευτή –όχι μόνο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά συνολικά σε Βουλευτή- με αυτό το νταηλίκι: «Αν είσαι λεβέντης», «αν είσαι λεβέντης». Σε ποιον μιλάτε; Απευθύνεστε στον Κοινοβουλευτικό μας Εκπρόσωπο και του λέτε «αν είσαι λεβέντης»; Πού βρίσκεστε; Εμείς είπαμε «όχι στα νταηλίκια», «όχι στους νταήδες» και το εννοούμε με όλους τους τρόπους!», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είναι οπωσδήποτε μία απολύτως άξια διερεύνησης σύμπτωση να εξαφανίζεται το παιδί της μοναδικής εισαγγελικής λειτουργού, οχτώ μέρες αφού καλούνται σε απολογία τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, κύριε Βορίδη. Σήμερα η λειτουργός αυτή, η οποία από χθες, δυστυχώς, γνωρίζει ότι το παιδί της δεν βρίσκεται πια στη ζωή -και υποθέτω ότι μάλλον το γνωρίζει καιρό, το διαισθάνεται- έκανε μία ανάρτηση στην οποία έχει τη φωτογραφία του παιδιού της και λέει: «Στην υγειά σας, είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη χάρη του Θεού βρήκα τον παράδεισο και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα, καθώς και το κακόψυχο αφεντικό σας, άραγε, τι τέλος θα έχετε;». Εσείς αυτά τα θεωρείτε άξια παρασιώπησης; Γιατί εμείς τα θεωρούμε ως πάρα πολύ σοβαρά», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Απέναντι σε όλες τις εξυφάνσεις, τις εξιστορήσεις, τα υπονοούμενα, τις αθλιότητες, να ξέρετε ότι υπάρχει πια και ένα όριο», απάντησε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και συνέχισε: «Έχουμε ακούσει ότι συγκαλύπτουμε μια υπόθεση, δήθεν για να μην αποκαλυφθεί κάποιος, τον οποίο δεν τον ξέρουμε, με τον οποίο έχουμε κάποια σχέση, την οποία δεν τη γνωρίζει κανείς και για την οποία έχουμε ένα κίνητρο, το οποίο είναι ακατανόητο. Να συγκαλύψουμε κάποιον ένοχο στην υπόθεση των Τεμπών. Ρωτάμε επιμόνως ποιος είναι αυτός. Γιατί να τον συγκαλύψουμε; Ποια είναι η σχέση; Ξέρει κανείς να μας πει κάτι; Τι όφελος έχει η Κυβέρνηση και τι την ενδιαφέρει για να κάτσει να κάνει αυτήν την αθλιότητα, δηλαδή σε μία υπόθεση, σε μία τραγωδία, σε πενήντα επτά ανθρωποκτονίες, η Κυβέρνηση, εάν υπάρχει κάποιος που πρέπει να κριθεί ένοχος ή να κατηγορηθεί, να μην το θέλει; Ρωτάμε γιατί! Τίποτα! Τώρα, προσέξτε, στην αθλιότητα αυτή προστέθηκε μία ακόμα. Ο υπαινιγμός –δεν το λέει ρητά, λέει, η κ. Κωνσταντοπούλου, υπονοείται- της δολοφονίας ενός αθώου ανθρώπου. Η κατρακύλα σας έχει όριο; Σταματάει κάπου; Υπάρχει κάποια στιγμή που σταματάτε αυτήν την αθλιότητα ή τη συνεχίζετε; Ή έχει κι άλλο; Ή θα ζήσουμε και άλλα τέτοια επεισόδια;».

«Γιατί επιμένετε να παριστάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε ποιον λέμε ότι συγκαλύπτετε, ποιον λέμε ότι υποθάλπετε; Υποθάλπετε τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Καραμανλή. Μην ξαναπείτε ότι δεν ξέρετε και δεν σας λέμε. Αυτούς υποθάλπετε και όλους τους συνεργούς τους», απάντησε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Σε σχέση με την εξαφάνιση –και πλέον με τον θάνατο- του γιου λειτουργού την οποία εσείς απομονώσατε, ως μοναδική αρμόδια με την παρέμβασή σας, εσείς παρεμβήκατε στη δικονομία και την καταστήσατε τη συγκεκριμένη λειτουργό μοναδική αρμόδια. Ρίξατε πάνω της αυτό το βάρος. Και όταν άσκησε τα καθήκοντά της καλώντας σε απολογία τους υπευθύνους του Υπουργείου Μεταφορών, υπηρεσιακούς προς το παρόν παράγοντες, εξαφανίσθηκε το παιδί της», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αντιπολίτευση που οδηγεί στον «βούρκο», χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσα ανέφεραν Σωκράτης Φάμελλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να καταλαβαίνει σε πόσο μεγάλο βούρκο οδηγούν την Ελλάδα οι άνθρωποι που εργαλειοποιούν την τραγωδία του δυστυχήματος των Τεμπών, με προεξάρχουσα την κ. Κωνσταντοπούλου. Δυστυχώς, σήμερα είδα να έχει την ίδια γραμμή και ο κ. Φάμελλος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. «Ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ως Αντιπρόεδρός της δεν ανέχομαι τέτοιου είδους συκοφαντίες, τη μια ημέρα να μας λέτε παιδεραστές, την άλλη λαθρέμπορους, την τρίτη δολοφόνους. Έ, έως εδώ επιτέλους!», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ακούσαμε με έκπληξη για άλλη μια φορά σήμερα εδώ τον κ. Φάμελλο να ρίχνει λάδι στη φωτιά της τοξικότητας. Προτρέχει να βγάλει συμπεράσματα, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Ακόμα δεν έχουν αποφανθεί οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Γιατί λοιπόν προκαταλαμβάνει μια έρευνα;», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άννα Ευθυμίου. Η κ. Ευθυμίου κάλεσε μάλιστα τον Σωκράτη Φάμελλο να απαντήσει εάν υιοθετεί «τις επικίνδυνες απόψεις για τη δημοκρατία του Βουλευτή του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου (σ.σ.για όσα είπε σε βάρος του πρωθυπουργού και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ), αν θα τον διαγράψει, γιατί άλλως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνυπεύθυνη και αυτές οι αντιδημοκρατικές, υβριστικές και εμπρηστικές δηλώσεις οδηγούν τη χώρα στον διχασμό».

«Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε νεκρός. Η Εισαγγελέας μητέρα του κατηγορεί, κάνει αναρτήσεις γι’ αυτά που συμβαίνουν», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Μπάρκας και σχολίασε: «Επειδή ζητάτε από τον εκλεκτό συνάδελφο να ανακαλέσει, ο οποίος έκανε δήλωση και είπε ότι δεν αναφερόταν σε αυτά που εσείς λέτε ότι θέλει να πει, να σας πω το εξής. Ο κ. Μαρινάκης, ο Κυβερνητικός σας Εκπρόσωπος, το 2012 ως Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, είχε κάνει την ανάρτηση ‘Τσίπρα, αν ζούσαμε στον Εμφύλιο, από εμένα θα πήγαινες’».

«Καλά μιλάτε όλοι για Δικαιοσύνη; Δεν ντρέπεστε λίγο και εσείς της Κυβέρνησης και εσείς που βγήκατε στα κεραμίδια;», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και πρόσθεσε: «Εμείς δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι η αστική Δικαιοσύνη θα γίνει δίκαια. Καπιταλισμό έχουμε. Νόμους έχουμε, τους οποίους εφαρμόζουν και υπάρχουν βέβαια και φωτεινές εξαιρέσεις δικαστικών που πηγαίνουν απέναντι. Όταν προτείναμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος, υποκριτές και Φαρισαίοι, να αλλάξει, να μην διορίζεται από τις κυβερνήσεις –ήσασταν εσείς κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ- και να εκλέγεται από ένα ευρύτερο Σώμα, που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ποιος το ψήφισε; Κανένας! Και βγαίνετε όλοι στα κεραμίδια τώρα και μιλάτε για τη δικαιοσύνη».

«Αναρωτηθείτε λίγο πώς θα ήταν η πολιτική ζωή στο κομμάτι των Τεμπών, η συζήτηση μέσα στην ολομέλεια, εάν δεν υπήρχε η Ελληνική Λύση. Κάντε μια μικρή αναδρομή, πώς θα ήταν, εάν δεν υπήρχε η Ελληνική Λύση», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και συνέχισε: «Με ποιο φλιτ ακριβώς μας ψεκάζανε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, όπως έλεγε ο Πρόεδρός σας ότι είναι ψεκασμένος –«ψεκ», είπε-, «ψεκ» ο κ. Βελόπουλος; Με τι ακριβώς μας ψεκάζανε εμάς τότε; Και τώρα που υποστηρίζετε τα ίδια κι εσείς –και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-, το ίδιο ψεκαστικό σας ψεκάζει ή μήπως κάποιο άλλο ψεκαστικό μηχάνημα έχετε εσείς; Για να είμαστε και λίγο σοβαροί εδώ μέσα!».

«Είχαμε στιγμές έντασης στη Βουλή, αλλά ειλικρινώς δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί προέκυψε τέτοια ένταση», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς και συνέχισε: «Αυτονόητα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έθεσε ερωτήματα και απ’ ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που σας ανησυχεί είναι ότι η ανάρτηση της μητέρας του Βασίλη Καλογήρου αυτήν τη στιγμή, σήμερα που υπάρχει η απεργία των δημοσιογράφων, σαρώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θα ξημερώσει μια μέρα με τα αμείλικτα ερωτήματα αυτής της μάνας. Και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίθηκε στο στοιχειώδες καθήκον να μεταφέρει αυτά τα ερωτήματα μέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου. Δεν καταλαβαίνω την υπεραντίδραση, λοιπόν!».

«Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον χαμό του νεαρού Βασίλη Καλογήρου, ανιψιό του πρώην Βουλευτή Επικρατείας της Νίκης Γεωργίου Αποστολάκη. Εύχομαι καλό παράδεισο για τον εκλιπόντα και στην οικογένειά του να βρει γρήγορα τη θεία παρηγοριά. Ως Νίκη δεν ζητάμε, αλλά απαιτούμε όπως όλος ο ελληνικός λαός να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η δημοκρατία μας δεν αντέχει άλλη υπονόμευση και απαξίωση», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας.

«Η Κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τη δική της εμπλοκή στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή προσπαθεί να συγκαλύψει τον εαυτό της και ενδεχομένως κάποιους άλλους που ενδεχομένως την κρατάνε από κάπου», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και συνέχισε: «Πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε τον κ. Βορίδη να μπαίνει στην Αίθουσα, όλοι στην Αντιπολίτευση γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση πρέπει να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και όταν τον βλέπουμε να κοκκινίζει και να φωνάζει και να εξαπολύει όλο αυτό το γελοίο και αυταρχικό παραλήρημα, ξέρουμε ότι το πρώην πρωτοπαλίκαρο του Καρατζαφέρη και ο πρώην χουντικός κ. Βορίδης πρέπει να βρίσκεται πραγματικά στη γωνία».

«Στα Τέμπη έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του πολίτη σε θεμελιώδεις θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας. Περίπου 70% με 80% των Ελληνίδων και των Ελλήνων δεν πιστεύει ότι θα μάθουμε ποτέ τι έγινε στα Τέμπη, δηλαδή επτά στους δέκα Έλληνες δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, δεν πιστεύει ότι θα καταφέρουμε να διορθώσουμε τα λάθη που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Και αυτό από μόνο του είναι μια δεύτερη τραγωδία», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί με κάθε μέσο να συγκαλύψει ποια ήταν τα τραγικά λάθη στα Τέμπη, βυθιζόμενη όλο και περισσότερο στην ανυποληψία».

«Πριν από λίγες ημέρες, μαζί με την ομάδα της Λεπέν στο Ευρωκοινοβούλιο και τους φίλους της κ. Λατινοπούλου, μπλοκάρατε να γίνει η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και για τα Τέμπη και για την κατάσταση του σιδηρόδρομου!», είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και προσέθεσε: «Το ρητορικό ερώτημα είναι αν μετά από όλα αυτά που έχετε πει, τα οποία τα έχετε πει πάνω στα πτώματα πενήντα επτά ανθρώπων, το βράδυ αισθάνεστε έτσι λίγο μισή στάλα ντροπής! Μισή στάλα, διότι ολόκληρη δεν μπορείτε να αισθανθείτε!».

«Αν σήμερα περιμένουμε μία νέα πραγματογνωμοσύνη, είναι γιατί μία επιτροπή που εμείς συστήσαμε και στελεχώσαμε το κάνει. Αν σήμερα έχουμε ηχητικά μέσα στη δικογραφία που δίνουν καινούργια στοιχεία, υπάρχουν γιατί εμείς επιτρέψαμε με δική μας νομοθετική πρωτοβουλία να αίρεται το απόρρητο των πάντων, ακόμα και των θανόντων δύστυχων ανθρώπων…», απάντησε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.

«Τι θα πει επιτρέψατε; Τα στοιχεία πρέπει να βγουν από τη δικαστική διαδικασία και δεν περιμένουμε κανέναν να το επιτρέψει. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι είναι αποτυχημένη η έκφραση», σχολίασε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. «Οι πολίτες χάνουν ημέρα με την ημέρα την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς του πολιτεύματος. Αυτό είναι ζήτημα σοβαρό για μια δημοκρατία και θα πρέπει να μας απασχολεί όλους, αλλά και να μας παρακινεί να αναδομήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, κάνοντας σωστά και καίρια το έργο μας. Επιτρέψτε να σημειώσω κάτι που μας έκανε χειρίστη εντύπωση. Είδαμε την αχαρακτήριστη παρέμβαση του Μητροπολίτη Ικονίου για την κ. Καρυστιανού. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά είναι, νομίζω, πλέον αργά» σημείωσε επίσης ο κ. Αποστολάκης.

Την πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού σχολίασε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου. «Την εμπιστοσύνη στους θεσμούς την κλονίζουν ή την ενισχύουν οι ίδιοι οι θεσμοί, οι εκπρόσωποί τους. Σε ζούγκλα, λοιπόν, οδηγούμαστε όταν οι πολίτες, όταν η κοινωνία σκάβει σε δαιδαλώδη λαγούμια συγκάλυψης που έχει επεξεργαστεί η εκτελεστική εξουσία για να βρει το δίκιο της, για να αναπνεύσει», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και υπογράμμισε ότι «οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών προκειμένου να βρουν το δίκιο τους, έσκαψαν σε λαγούμια» και επομένως, ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει προσπαθώντας να αλλάξει ρότα, τώρα να κάνει επίθεση. «Ας σταματήσει αυτή η ντροπιαστική επίθεση στους γονείς και στους συγγενείς των θυμάτων και ειδικά σε μία γυναίκα, στην κ. Καρυστιανού. Οι ιερωμένοι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και βρίζουν μέσω διαδικτύου πρέπει να ντρέπονται» σχολίασε η κ. Αναγνωστοπούλου.

«Θα θέλαμε να καταδικάσουμε τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Ικονίου κατά της κ. Καρυστιανού. Ναι μεν ζήτησε συγνώμη, όμως να πούμε ότι όταν έχεις ένα αξίωμα, είτε δημόσιο αξίωμα είτε αξίωμα στην Εκκλησία, δεν καταφέρεσαι κατά συγγενών θυμάτων των Τεμπών», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των «Σπαρτιατών» Πέτρος Δημητριάδης και πρόσθεσε: «Για εμάς είναι απαράδεκτο και ανήθικο. Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τους οικείους τους και ζητάνε δικαίωση. Δεν ζητάνε τίποτα άλλο. Πραγματικά για εμάς είναι λυπηρό να γίνονται τέτοιου είδους δηλώσεις και ελπίζουμε να μην ξαναγίνουν στο μέλλον».

