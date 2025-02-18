Χ. Δούκας: Να αναλάβει πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ για ενιαία στάση του PES απέναντι στον Τραμπ

Πρόταση στο Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής να αναλάβει πρωτοβουλία και να ζητήσει επείγουσα συνάντηση των ηγετών των κομμάτων του PES προκειμένου να διαμορφώσουν μια ενιαία στρατηγική απέναντι στον Τραμπ, έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες προς το PES, για μια ενιαία αποφασιστική στάση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας απέναντι στις πολιτικές του Τραμπ. Προτείνω να αποσταλεί από τον Πρόεδρο επιστολή προς την ηγεσία του PES, για να ζητήσουμε επείγουσα συνάντηση των ηγετών των κομμάτων-μελών, για τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.