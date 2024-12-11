Την παραίτησή της από τη θέση της αντιδημάρχου Πολιτισμού του δήμου Ηρακλείου Αττικής υπέβαλε η Μαίρη Ιγγλέση μετά το ομοφοβικό σχόλιο που έκανε για τον Στέφανο Κασσελάκη και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ.

Την αποκάλυψη για το σχόλιο που οδήγησε στην παραίτηση της αντιδημάρχου έκανε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η κυρία Ιγγλέση σε συνάντηση στην οποία προήδρευε σχετικά με τις θεατρικές μεταμφιέσεις στο καρναβάλι του δήμου για το 2025, επικαλέστηκε το ακόλουθο παράδειγμα: «Μπορούν να σατιριστούν Κασσελάκης-Τάιλερ και θα μπορούσαν αγόρια να είναι ντυμένα Ιουλιέτες, ενώ κορίτσια Ρωμαίοι».

Μετά τη δημοσιοποίηση του σχολίου αυτού η κυρία Ιγγλέση υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία έγινε δεκτή από τον δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής, Νίκο Μπάμπαλο.

Η ανακοίνωση για την αποδοχή της παραίτησης

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος συναντήθηκε σήμερα με τη δημοτική σύμβουλο κα Μαίρη Ιγγλέση, η οποία του κατέθεσε την παραίτησή της από τα καθήκοντα της αντιδημάρχου αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για ένα ατυχές περιστατικό.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε την κ. Ιγγλέση για τη δράση της στη θητεία της ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού, έκανε όμως σαφές ότι οι δηλώσεις της κ. Ιγγλέση όπως εκφράστηκαν είναι αντίθετες με τον αξιακό χάρτη της δημοτικής αρχής κάνοντας αποδεκτή την παραίτηση της.

Στο κείμενο της υποβολής της παραίτησης η κα Ιγγλέση ζητάει δημόσια συγγνώμη για την άστοχη δήλωσή της.

Η επιστολή παραίτηση της αντιδημάρχου Πολιτισμού

«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή σάς ζητώ να αποδεχτείτε την παραίτησή μου από τη θέση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Ο λόγος που με οδηγεί σε αυτή την απόφαση είναι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για μια ατυχή έκφραση που χρησιμοποίησα κατά τη διάρκεια δημόσιας συνάντησης, η οποία, σε καμία όμως περίπτωση, δεν εκφράζει τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις ενός ανθρώπου, καλλιτέχνη, που υπηρετεί τον Πολιτισμό επί σειρά δεκαετιών.

Ζητώ ξανά συγγνώμη για τη συγκεκριμένη έκφραση και λυπάμαι εάν προκάλεσα την όποια αναστάτωση.

Ως εκ τούτου, σεβόμενη τον εαυτό μου και την πολυετή διαδρομή μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον Πολιτισμό, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση της Αντιδημάρχου.

Μαίρη Ιγγλέση

Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου Αττικής».

Πηγή: skai.gr

