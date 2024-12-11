Οι εξελίξεις στην Συρία, το Κυπριακό ζήτημα αλλά και τα ελληνοτουρκικά, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, το πρωί της Τετάρτης (11/12).

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης του υπουργού Εξωτερικών των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, για τις εξελίξεις στη Συρία.

«Είχαμε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα της ευρύτερης περιοχής για την εξωτερική πολιτική της χώρας και τα θέματα ειρήνης και σφάλειας. Συζητήσαμε για την Μέση Ανατολή. Επισήμανα ότι η πτώση του αυταρχικού και δικτατορικού καθεστώτος Άσαντ και η ανάδειξη των τζιχαντιστικών δυνάμεων στην εξουσία της Συρίας αποτελεί μία εξέλιξη η οποία διατηρεί τις ανησυχείς στην ευρύτερη περιοχή και θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας και της Ευρώπης και της Ελλάδας ώστε να μεταβούμε το συντομότερο δυνατό σε ένα κράτος δικαίου με δημοκρατικές διαδικασίες, με σεβασμό των εδαφικών ορίων αλλά κυρίως με συμπερίληψη και σεβασμό των εθνοτικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων και ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το πέρας της συνάντησης με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ζήτημα ο κ. Φάμελλος δήλωσε:

«Του μετέφερα τις εμπειρίες μου από την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Κύπρο. Και συζητήσαμε για την ταχύτερο δυνατό επανεκκίνηση των συνομιλιών από κει που διακόπησαν στο Κραν Mοντανά το 2017 έτσι ώστε να έχουμε επίλυση του βασικού προβλήματος της Κύπρου και είμαστε στα 50 χρόνια από την εγκληματική εισβολή και κατοχή από τις τουρκικές δυνάμεις. Η λύση θα πρέπει να είναι μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να συμβάλει και η Ελλάδα και οι αρνητικές εξελίξεις στο Κυπριακό δεν μπορεί να αφήσουν ανεπηρέαστο τον ελληνοτουρκικό διάλογο».

«Και προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη σύνδεση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν δεκτές διχαστικες επιλογές γιατι μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος και για δικαιώματα Ευρωπαίων πολιτών Που μας τέθηκε από όλες τις πλευρές ότι πρέπει να αποκατασταθούν και να το εγγυηθούμε σαν ευρωπαΐκή οικογένεια. Όσον αφορά το διάλογο με την Τουρκία θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο ΣυΡιζΑ πάντα ήταν υπέρ του διαλόγου. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να έχει αρχή μέση και τέλος. Δηλαδή την Χάγη και τη συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση για τα ήρεμα νερά δεν πρέπει Να υποτιμούν τις προκλήσεις» είπε ο ίδιος αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Και πρόσθεσε:

«Και δεν μπορούν τα ήρεμα νερά να σημαίνουν αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα βασικά ζητήματα της κυριαρχίας και της άμυνας είναι κόκκινες γραμμές για μας. Εμείς θα συμβάλουμε σε αυτό το διάλογο και γενικώς συμβάλουμε στο διάλογο για την διπλωματία για τα εθνικά θέματα χωρίς να έχουμε καμία κομματική αντανάκλαση καμιά αν θέλετε εξυπηρετήση μίας κομματικής ατζέντας. Συμβάλουμε με αυστηρή κριτική αλλά συμβάλουμε και με προτάσεις. Γιατί για εμάς δεν είναι ο πατριωτισμός σκέτη λέξη και δεν ακολουθούν πρακτικές που στο παρελθόν δυστυχώς είχε ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία.».

«Όμως συζητήσαμε και για το ρόλο της Ελλάδας όσον αφορά τα γενικότερα θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έχει τα επόμενα χρόνια ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτός ο σημαντικός ρόλος είναι να λάβουμε πρωτοβουλίες. Δικές μας πολιτικές προτεραιότητες που να είναι οι πολιτικές προτεραιότητες προτεραιότητες της ειρήνης και της ασφάλειας. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρέπει να παρθούν στη Mέση Ανατολή παραμένει το ζήτημα και εκεί ανοιχτό το παλαιστινιακό. Πρέπει να επιλυθεί με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Σας ανέφερα ήδη ότι με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ πρέπει να επιλυθεί και το Κυπριακό. Και πρέπει διεθνεις θεσμοί και η πολιτικη να αποκτήσει ξανά αξιοπιστία. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία μεγάλη επιλογή πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί και όλες μαζί. Πρέπει να την κάνει η διεθνής κοινότητα. Δεν μπορούμε απέναντι τους πολίτες να έχουμε μόνο δηλώσεις οι οποίες σχεδόν λίγες φορές ελάχιστες φορές γίνονται πράξεις. Αυτό αφορά τα κόμματα αλλά και τους διεθνείς θεσμούς. Αφορά και την χώρα μας σε λίγο εμείς να συμβάλουμε σε μία τέτοια αποκατάσταση της αξιοπιστίας κάνοντας πρόταση οποίες κάνουμε πράξη τις αποφάσεις των διεθνών φορέων» συνέχισε ο ίδιος για να καταλήξει ως εξής:

«Γιατί ανησυχούμε και για τα ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας τα οποία παραμένουν ανοικτά αλλά και για άλλα μεγάλα ζητήματα που επίσης παραμένουν ανοιχτά και δε γίνονται πράξη, όπως οι πολιτικές για την κλιματική κρίση οι πολιτικές για το μεταναστευτικό. Εμείς θέλουμε η πολιτική να γίνεται με βάση το διεθνές δίκιο και τις αποφάσεις των διεθνών φορέων αυτή είναι η πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Και θεωρώ ότι αυτή είναι μία πολιτική που ευνοεί και την Ελλάδα αλλά και την αξιοπιστία και την ευημερία».

