Τα συμπεράσματα του για από την αλλαγή του δόγματος που υλοποιήθηκε σε αυτή την αντιπυρική περίοδο παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του 2024.

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε με έμφαση ότι η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο γίνεται τον χειμώνα, και τα αποτελέσματα αυτής της προετοιμασίας γίνονται ορατά το καλοκαίρι.

Το πρώτο συμπέρασμα και το πιο σημαντικό όπως είπε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποδίδει η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους σε ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο ξεκινάει από την πρόληψη, συνεχίζεται με την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και καταλήγει στην αποκατάσταση, όπου αυτό είναι απαραίτητο. «Και όταν μιλάμε για όλους τους εμπλεκόμενους, αναφέρομαι, πρώτα και πάνω απ' όλα, στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρομαι στις Δασικές Υπηρεσίες, αναφέρομαι στις Ένοπλες Δυνάμεις, αναφέρομαι στους εθελοντές μας, οι οποίοι, θα έλεγα, για πρώτη φορά, όλοι αυτοί οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας μπόρεσαν και δούλεψαν και συντονίστηκαν πολύ πιο επιτυχημένα απ' ό,τι στο παρελθόν» είπε ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Για παράδειγμα, η Δασική Υπηρεσία είναι αυτή η οποία υπέδειξε τα σημαντικά έργα πρόληψης και καθαρισμού των δασών, τα οποία έπρεπε να γίνουν εκτός αντιπυρικής περιόδου. Και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα AntiNero διέθεσε παραπάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ σε τέτοιες δράσεις πρόληψης και καθαρισμού, ποσό το οποίο -νομίζω ότι θα μπορεί να επιβεβαιώσει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος- είναι πρωτοφανές, μοναδικό, για τα δεδομένα της χώρας. Τα αποτελέσματα, όμως, τα είδαμε. Θα έλεγα ότι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο από την παρουσίαση την οποία έκανε ο Βασίλης (Κικίλιας) έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα δάση τα οποία κάηκαν φέτος ήταν τελικά πολύ, πολύ λιγότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών και αυτό καταδεικνύει ότι αυτή η προτεραιοποίηση την οποία υιοθετήσαμε ως προς την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων είχε τελικά αποτέλεσμα».

Αναφέρθηκε επίσης σε ένα νέο δόγμα ως προς την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το οποίο υπαγορεύει παρέμβαση μέσα στις ίδιες τις πυρκαγιές ώστε «να μην περιμένουμε παθητικά την πυρκαγιά να κάψει το δάσος μέχρι να φτάσει σε έναν δρόμο ή να απειλήσει τον οικιστικό ιστό».

Αυτή -είπε ο κ.Μητσοιτάκης- είναι μια μεγάλη, μια βασική διαφοροποίηση ως προς το δόγμα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, την οποία για πρώτη φορά υλοποιήσαμε σε αυτή την έκταση, και νομίζω ότι και με αυτή την αποτελεσματικότητα, φέτος.

Το δεύτερο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μελετώντας τα στοιχεία αυτής της αντιπυρικής περιόδου ο πρωθυπουργός, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί πράγματι να είναι ένας υπερπολύτιμος σύμμαχος σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε μια κλιματική κρίση. «Όταν μιλάμε για τεχνολογία, αναφέρομαι στη δυνατότητα την οποία έχουμε να χρησιμοποιούμε -και να ευχαριστήσω και πάλι τους δωρητές μας- drones για εναέρια επιτήρηση. Διότι αυτό το οποίο άλλαξε φέτος σε σχέση με το παρελθόν είναι η πολύ γρήγορη προσβολή των δασικών πυρκαγιών - άμα τον πρώτο εντοπισμό τους. Όσο πιο γρήγορα βλέπουμε έναν καπνό ή μια εστία φωτιάς, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να παρέμβουμε» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Σε συνεργασία με τα εναέρια μέσα, τα οποία για πρώτη φορά πετούν έμφορτα τις δύσκολες μέρες του χρόνου, ο έγκαιρος εντοπισμός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τη διαφορά μεταξύ τού να ελεγχθεί μια πυρκαγιά στα πρώτα λεπτά ή να ξεφύγει μια πυρκαγιά, όπως δυστυχώς έγινε έστω μια φορά στην Αττική, και μετά να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η αντιμετώπισή της, ειδικά αν βρισκόμαστε σε δείκτη επικινδυνότητας "5"».

Εξήρε την παρουσία των drones, και ευχαρίστησε τους δωρητές για τις δωρεές τους λέγοντας ότι "αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία αν τα χρήματά τους έπιασαν τόπο, σας διαβεβαιώνω ότι έπιασαν τόπο".

Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι δεν δικαιολογείται κανείς εφησυχασμός είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι ο εφησυχασμός προφανώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, διότι δυστυχώς οι κλιματολογικές συνθήκες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που ήταν πριν από 5 ή 10 χρόνια.

«Όσο, λοιπόν, εμείς βελτιωνόμαστε, τόσο πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι δυστυχώς η κλιματική κρίση, ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου, είναι ήδη μαζί μας. Και μπορεί του χρόνου να είμαστε πιο τυχεροί, να χιονίσει περισσότερο, να φυσήξει λιγότερο, να έχουμε λιγότερη εύφλεκτη ύλη, ξέρουμε όμως ότι στατιστικά τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα. Θα έχουμε αύξηση των θερμοκρασιών, θα έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε περισσότερες καταιγίδες. Δεν μιλάμε σήμερα για τα θέματα αυτά, διότι εστιάζουμε στην αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου, γνωρίζουμε όμως ότι ο βαθμός ετοιμότητάς μας για την αντιμετώπιση των κλιματικών κρίσεων πρέπει να βαίνει αυξανόμενος» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός, ευχαρίστησε την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά για την τεράστια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν στη διάρκεια αυτής της αντιπυρικής περιόδου «για να μπορούμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα».

«Και βέβαια, ένα ξεχωριστό "ευχαριστώ" στους δωρητές μας, τους οποίους θα έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε και να βραβεύσουμε στη συνέχεια, αποδεικνύοντας ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, το αίσθημα της φιλανθρωπίας, η ανάγκη όλοι να συνδράμουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη συλλογική προσπάθεια, ευτυχώς δεν έχει εκλείψει ακόμα στον τόπο μας. Και, πράγματι, η συνεισφορά σας, ειδικά στη δυνατότητα να προμηθευτούμε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών, ήταν απολύτως κρίσιμη. Νομίζω ότι δείχνει και τον δρόμο μιας ακόμα πιο στενής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και όλων όσοι θέλουν σε βάθος χρόνου να συνδράμουν αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα τον οποίο έχουμε ξεκινήσει όλοι μαζί πριν από πέντε χρόνια» προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Ανάγκη συλλογικής συνείδησης

Το τελευταίο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο κ.Μητσοτάκης έχει να κάνει με το γεγονός ότι για πρώτη φορά «πιστεύω ότι διαμορφώνεται στη χώρα μια ευρύτερη συλλογική συνείδηση ότι η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεν μπορεί να αφορά μόνο και αποκλειστικά το κράτος». Είπε ότι προφανώς το κράτος έχει πάντα τον πρώτο λόγο και η πρώτη ευθύνη του κράτους, είτε μιλάμε για την κεντρική εξουσία είτε μιλάμε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών.

«Είμαστε, όμως, όλοι συμμέτοχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και ο καθένας κάνει και πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Και πιστεύω ότι αυτή η συμμετοχή των πολιτών, μέσα από τον καθαρισμό των οικοπέδων και από την εγγραφή στη σχετική πλατφόρμα, ήταν τελικά ένα πρώτο πολύ ενδεικτικό και πολύ ενθαρρυντικό βήμα ότι ο καθένας θα κάνει αυτό το οποίο του αναλογεί και θα στηρίξει αυτή την πολύ μεγάλη συλλογική προσπάθεια, είτε για να προστατεύσει την περιουσία του είτε για να προστατεύσει την περιουσία του γείτονα. Θα μας βοηθήσει, τελικά, να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση τέτοιων ακραίων φαινομένων» σημείωσε.

Τόνισε με έμφαση ότι η συλλογική συνείδηση η οποία αποκτάται, υπαγορεύει ότι μέσα από την ατομική πρωτοβουλία δεν προστατεύουμε μόνο την ατομική περιουσία, αλλά προωθούμε το συλλογικό καλό, βοηθάμε τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. «Πηγαίνετε να ρωτήσετε τους πυροσβέστες οι οποίοι έπρεπε να κάνουν δουλειά εντός του αστικού ιστού, να σας πουν πόσο ανακουφισμένοι ήταν που πολύ λιγότερα οικόπεδα ήταν εστία γρήγορης μετάδοσης της φωτιάς. Όλοι μαζί κάναμε ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση"»είπε.

Ευρωπαϊκοί πόροι

Ο κ.Μητσοτάκης έσωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της προσπάθειας προετοιμασίας της αντιπυρικής περιόδου. Είπε ότι η χώρα για πρώτη φορά κατάφερε και εξασφάλισε από ευρωπαϊκούς πόρους ένα τεράστιο για τα δεδομένα της πατρίδας μας πρόγραμμα επενδύσεων στις υποδομές της Πολιτικής Προστασίας, παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

«Η Ελλάδα, όμως, σήμερα θα έλεγα ότι είναι στην πρώτη γραμμή του εκσυγχρονισμού των υποδομών της πολιτικής προστασίας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Και αυτό έχουμε κάνει» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

«Κάποιοι παλαιότεροι, και αναφέρομαι ειδικά στους ένστολους, θυμούνται τι παραλάβαμε το 2019 και πού βρισκόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδρομή, αλλά σίγουρα και ο πιο κακόπιστος θα αναγνωρίσει ότι έχουμε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια» προσέθεσε και επισήμανε:

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και προσωπικά πρωταγωνιστώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην εστιάζουν μόνο στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, πώς θα φτάσουμε, δηλαδή, σε αυτό το οποίο αποκαλούμε "net zero" το 2050. Είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα και προφανώς την υλοποιούμε γιατί είμαστε πρωταγωνιστές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουμε κάθε λόγο να επενδύσουμε στην καθαρή ενέργεια και στην πράσινη μετάβαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

