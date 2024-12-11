«Το σοβαρό περιστατικό στη Μαλακάσα προκαλεί βαθιά αποστροφή σε όλους μας και βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές. Ο διοικητής της δομής αντέδρασε άμεσα, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει στις απαραίτητες συλλήψεις. Εργαζόμαστε εντατικά για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοιες πράξεις».

Αυτό τονίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος στο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού και κακοποίησης ανήλικου στη δομή της Μαλακάσας.

«Είμαστε κι εμείς συγκλονισμένοι από το γεγονός», σημείωσε με τη σειρά της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι μέλημα του υπουργείου είναι η δημιουργία ασφαλών περιοχών για τους ανήλικους.

«Στη Μαλακάσα φιλοξενούνται 213 αγόρια και από αυτά τα 160 είναι παιδιά από την Αίγυπτο. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με τα παιδιά από την Αίγυπτο. Δυστυχώς, τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν πολύ έντονη παραβατικότητα. Ψάξαμε να βρούμε τον λόγο και ο λόγος είναι ότι οι διακινητές πηγαίνουν στα φτωχά χωριά της Αιγύπτου, πείθουν τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στην Ευρώπη για να εργαστούν και να τους στέλνουν χρήματα με σκοπό, βέβαια, αυτοί να τα βάλουν στο οργανωμένο έγκλημα. Τα μεταφέρουν στη Λιβύη, στο Τομπρούκ, όπου τα έχουν σε ένα τεράστιο camp και τα βασανίζουν. Τους προετοιμάζουν για εξοικείωσή τους με το οργανωμένο έγκλημα. Για να τους σκληρύνουν», υπογράμμισε η κ. Βούλτεψη και πρόσθεσε πως υπάρχει αστυνόμευση και προστασία μέσα στις δομές γιατί αν δεν υπήρχε τα περιστατικά θα ήταν πολλά περισσότερα.

