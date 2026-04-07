Ο «μισός» δικομματισμός και ο ρόλος των μικρών κομμάτων

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις υπουργικές και τις βουλευτικές δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή δείχνει κάτι αναμενόμενο για την κυβερνητική παράταξη. Χάνει μερικά από τα κέρδη τα οποία είχε αποκομίσει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη μέτρηση της Alco για λογαριασμό του Alpha, αποτυπώνεται πως ένα μεγάλο μέρος του κοινού παραμένει «μετέωρο» πολιτικά και μεταφέρεται αναλόγως με τη συγκυρία και την καθημερινότητα. Είναι ακόμα νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα, καθώς στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως το 1,3% που φαίνεται να χάνει η Νέα Δημοκρατία είναι μόνο η αρχή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η νέα δικογραφία που θα έρθει με τους δυο βουλευτές, όσες θα ακολουθήσουν για επόμενες περιόδους, οι υποκλοπές, η δίκη των Τεμπών και η ακρίβεια στην αγορά είναι ένα εκρηκτικό «μείγμα».

Στο 23,8% καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία - δείχνοντας ανθεκτικότητα - και στο 12% το ΠΑΣΟΚ με άνοδο 1,2%. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχουν συγκρατημένα χαμόγελα, καθώς μετά το ενωτικό συνέδριο φαίνεται να αποδίδει το τέλος της εσωστρέφειας. Έτσι και αλλιώς δεν περίμεναν θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Το «κυνήγι» της δεύτερη θέσης, όμως δεν είναι κάτι που δεν απασχολεί το επιτελείο, καθώς γνωρίζουν πως έρχονται το κόμμα Καρυστιανού, αλλά και το κόμμα Τσίπρα. Δυο βασικά αφηγήματα θα υπάρχουν στις επόμενες κάλπες στο χώρο της αντιπολίτευσης. Το ένα από το ΠΑΣΟΚ και το άλλο από τον φορέα που θα συγκροτήσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρκετά βήματα πιο μπροστά, καθώς έχει έτοιμο το κόμμα, τα πρόσωπα που θα τρέξουν την καμπάνια και το πρόγραμμά του. Με άλλα λόγια αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να αιφνιδιάσει, το ΠΑΣΟΚ ξεκινά από καλύτερη αφετηρία σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Από εδώ και πέρα θα μετριέται και η συνεδριακή επιλογή του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη να αποκηρύξει κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Στη δημοσκόπηση της Alco άνοδο καταγράφει η «γκρίζα ζώνη» που φτάνει στο 25,1% από 24,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Τι σημαίνει αυτό; Πως τόσο για την πρωτιά και την αυτοδυναμία όσο και για τη δεύτερη θέση θα πρέπει τα κόμματα να σηκώσουν αρκετό κόσμο από τον «καναπέ» τους. Με τους περισσότερους να βρίσκονται για αρκετό χρονικό διάστημα σε αυτόν. Στοίχημα ιδιαιτέρως δύσκολο σε μια περίοδο που η πολιτική δεν βρίσκεται στα καλύτερά της και τα στελέχη δεν πείθουν.

Μήπως το πολιτικό σύστημα βρίσκεται μπροστά σε αλλαγές; Είναι δύσκολο να το πει κανείς, καθώς η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν φαίνεται να απειλείται. Στον υπόλοιπο χώρο της αντιπολίτευσης πτώση καταγράφει, σύμφωνα με την Alco η Πλεύση Ελευθερίας. Βρίσκεται στο 6,3% από το 7,2% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Πτώση από το 7,4% στο 6,8% έδειξε η μέτρηση για το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μετρήθηκε στο 4,6% κερδίζοντας σχεδόν μισή μονάδα. Καλά δεν είναι τα νέα για τη Νέα Αριστερά (1,1%) που παρά την αλλαγή ηγεσίας δείχνει πως χρειάζεται ακόμα χρόνο για δείξει το νέο της στίγμα. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με παλαιότερες εποχές; Ο «μισός» δικομματισμός που κυριαρχεί από το 2023 και μετά έχει δώσει το δικαίωμα στους μικρούς σχηματισμούς να διεκδικούν έναν πιο ενεργό πολιτικό ρόλο. Και δεν αφορά μόνο τη δεύτερη θέση, αλλά κυρίως την επόμενη ημέρα μιας άγονης εκλογικής μάχης. Σε αυτό το νέο τοπίο καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν όσοι σχηματισμοί περάσουν το 3%, όσοι θα καταγράψουν διψήφιο ποσοστό ή κοντά σε αυτό και κυρίως οι νέοι «παίκτες» και η απήχηση που θα έχουν στο εκλογικό σώμα.

Πηγή: skai.gr

