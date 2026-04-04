Δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα νέα στοιχεία και οι διάλογοι - Εμπλοκή πρώην υπουργού και υφυπουργού

Για παρεμβάσεις από πρώην υπουργό και υφυπουργό προκειμένου να πληρωθούν παραγωγοί που δεν το δικαιούνταν και για να αποτραπούν έλεγχοι φέρεται να γίνεται λόγος από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε σχέση με την υφυπουργό, η συγκεκριμένη ουσιαστικά επιβαρύνεται με δύο διαλόγους με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώτος από αυτούς γίνεται τον Αύγουστο του 2021, με την υφυπουργό να ρωτάει από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μάθει τι γίνεται με την πληρωμή ενός συγκεκριμένου παραγωγού. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ της λέει ότι θα γίνει η πληρωμή του τον Οκτώβριο του 2021. Αυτό δεν γίνεται και ακολουθεί νέο τηλεφώνημα με διευκρινιστική ερώτηση και της λέει ότι θα πληρωθεί το Δεκέμβριο.

Τον φθινόπωρο του 2021 ενημερώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τρία ΑΦΜ, δηλαδή για τρεις συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που είναι πατέρας και δύο γιοι, για τους οποίους μαθαίνει ότι επίκειται έλεγχος. Αυτοί έχουν δηλώσει 300 ζώα, εκ των οποίων όμως τα 80 είναι νεαρά, άρα δεν δικαιούται το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί σε 300, αλλά αντιστοιχεί σε λιγότερα.

Ο διάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός:

Βουλευτής

Τώρα σου στέλνω τα ΑΦΜ να τα δεις, τον πήραν από τη Θεσσαλονίκη χθες. Τι μπορούμε να κάνουμε γ' αυτό;

Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοίταξε, να μην ελεγχθεί άπαξ και του 'χουνε βγάλει έλεγχο, είναι κραυγαλέο να το βγάλεις. Το μόνο να πάρει κάποια, εάν του είναι χρήσιμο, να πάρει κάποια παράταση.

Βουλευτής

Του είναι και επίσης εε, να μην του συμπεριφερθούμε άσχημα, γίνεται;

Αναφορικά με τον πρώην υπουργό, φέρεται να του αποδίδονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δέκα επίμεμπτες ενέργειες.

Χαρακτηριστικά τον Σεπτέμβριο του 2021 ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφεται να συνομιλεί με συνεργάτη του υπουργού.

Σημειώνεται πως όλες οι συνομιλίες είναι με συνεργάτες του υπουργού, από το πολιτικό του γραφείο και από το υπουργείο, όχι απευθείας με τον ίδιο.

Πηγή: skai.gr

