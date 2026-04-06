Την άρση της ασυλίας της ζητά με ανακοίνωσή της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στη δεύτερη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βουλευτής Τρικάλων αρνείται ότι έχει υποπέσει σε κάποιο ολίσθημα και δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εφόσον, όπως τονίζει, εξακολουθήσει να υπάρχει σκιά απαξίας σε βάρος της.

Πιο αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Παπακώστα:

Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.



Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο των Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΜΟΥ.

Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας.

Με τιμή,

Αικατερίνη Παπακώστα-Παλιούρα, Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων

Πηγή: skai.gr

