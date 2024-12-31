Στον χορό το έριξε για ακόμα μία φορά, παραμονή Πρωτοχρονιάς ο ΓΓ του ΚΚΕ., Δημήτρης Κουτσούμπας μην μπορώντας να αντισταθεί στο αγαπημένο του τσάμικο.

Αφού άκουσε όπως είθισται τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και από τα μέλη του συλλόγου «Ελληνικοί Χοροί Παραδοσιακή Φλόγα» στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, στη συνέχεια έσυρε τον χορό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ΣΚΑΪ, μόλις άρχισε να παίζει το «Γιάννη μου το μαντήλι σου», ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δεν έχασε την ευκαιρία να χορέψει με κέφι και χαμόγελο.

Πηγή: skai.gr

