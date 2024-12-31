Ευχές για το 2025 έδωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας παράλληλα και τον απολογισμό για το 2024 στην ημερήσια διαταγή του Υπουργού για το Νέο Έτος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της εφαρμογής της «Ατζέντας 2030» ενώ πρόσθεσε ότι «Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σημείωσε επίσης ότι «προχωρά ήδη η πρώτη φάση του Οικιστικού Προγράμματος, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με την κατασκευή 1.000 κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι το 2026». «Η ελληνική κοινωνία είναι περήφανη για όποιον φέρει την στολή του στελέχους των Ενόπλων μας Δυνάμεων», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Δένδια:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,



Με την έλευση της Νέας Χρονιάς, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας.



Για υγεία, για ευημερία, για πρόοδο.



Το 2024 τοποθετήσαμε θεμέλια για τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις της Νεότερης Ελλάδας.



Με οδικό χάρτη την «Ατζέντα 2030».



H «Ατζέντα 2030» δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης της απαραίτητης μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.



Πηγαίνει πέρα από αυτό.



Έχει ένα σαφές αξιακό πλαίσιο.



Συντηρητικό, μεταρρυθμιστικό και συγχρόνως προοδευτικό.



Ανανεώνει τον δεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία.



Η ελληνική κοινωνία νοιώθει περηφάνια για τις Ένοπλες Δυνάμεις της.



Και στις Ένοπλες Δυνάμεις θεωρώ ότι η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας προβάλλει ένα τμήμα του εαυτού του, των προγόνων και των απογόνων του.



Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν για όλους εμάς τη διαχρονικότητα του Ελληνισμού.



Την πίστη στις αξίες μας, στις παραδόσεις μας, στις θυσίες των προγόνων μας.



Οι Ένοπλες Δυνάμεις με εμφανείς, με διακριτούς συμβολισμούς, εκφράζουν τη συνέχεια του χθες με το σήμερα και το αύριο της Πατρίδας μας.



Και η «Ατζέντα 2030» επιθυμεί να συνεισφέρει στη διασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού.



Με έλλογη μεταρρύθμιση δομών και μέσων.



Αλλά και με έλλογη συντήρηση αξιών και παραδόσεων.



Ενσωματώνοντας, παράλληλα, ανθρωπoκεντρική προσέγγιση και κοινωνική ευαισθησία.



Αναλαμβάνοντας προσπάθεια που αφορά το σύνολο των όρων της ζωής του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ιδίως των στεγαστικών και των υγειονομικών αναγκών του.



Για να εξασφαλίσουμε σταδιακά στο προσωπικό μας, πέρα από τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και τις συνθήκες ζωής που του αξίζουν.



Προχωρά ήδη η πρώτη φάση του Οικιστικού Προγράμματος, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, με την κατασκευή 1.000 κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι το 2026.



Και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την αύξηση της αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας και του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών και επικινδυνότητας.



Γνωρίζουμε βέβαια ότι αυτά δεν είναι επαρκή.



Είναι όμως ένα βήμα. Ένα πρώτο βήμα.



Το 2024, λοιπόν, ήταν μια παραγωγική χρονιά.



Ξεκίνησε η εφαρμογή της «Ατζέντας 2030».



Δημιουργήθηκε το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας, που έχει ήδη παράξει αποτελέσματα, όπως το antidrone «Κένταυρος».



Παρουσιάσθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Νόμος για τη στήριξη της Στρατιωτικής Οικογένειας, που εμπεριέχει ρυθμίσεις για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις λοιπές δομές στήριξης και είναι ήδη προς υπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία.



Παρουσίασα επίσης στο Υπουργικό Συμβούλιο το Νομοθέτημα για την Ακίνητη Περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων που θα οδηγήσει σε νέο στεγαστικό πρόγραμμα 4.000 ακόμη κατοικιών.



Ενημερώθηκε η Βουλή και εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ η νέα Δομή Δυνάμεων που ενσωματώνει στις Ένοπλες Δυνάμεις την Καινοτομία.



Προβλέπει τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, τις Δυνατότητες Ηλεκτρονικού Πολέμου με τις Μονάδες που δημιουργούνται, την Μονάδα 1864 και την Μονάδα 1821.



Προχωράμε στην αλλαγή εποχής με τις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο των μη αναγκαίων επιχειρησιακά στρατοπέδων.



Η έναρξη του 2025 σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα.



Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ως όρο της εθνικής μας επιβίωσης.



Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Η μεταρρύθμιση δεν θα πετύχει αν δεν έχει τη δική σας στήριξη και τη δική σας συμβολή.



Γυναίκες και άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων,



Η ελληνική κοινωνία είναι περήφανη για όποιον φέρει την στολή του στελέχους των Ενόπλων μας Δυνάμεων.



Σας εμπιστεύεται και σας τιμά.



Ως εγγυητές της συνέχειας, ως εγγυητές της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας και της Εθνικής Κυριαρχίας της Πατρίδας μας.



Ως φρουρούς και ως συμπαραστάτες της κοινωνίας στις δύσκολες στιγμές.



Σας ζητώ, λοιπόν, να συνεχίσετε να επιτελείτε το έργο σας με την ίδια ευαισθησία, με την ίδια συνέπεια, με την ίδια ευθύνη.



Με την ίδια πίστη, με την ίδια επιμονή.



Εύχομαι στις οικογένειές σας και στην κάθε μία και στον κάθε έναν από εσάς Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένη η καινούργια χρονιά!».

