Βουλή: 4 + 1 στιγμιότυπα που τάραξαν τα κοινοβουλευτικά δρώμενα το 2024

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με νομοσχέδια που έφεραν τα πάνω – κάτω στους κομματικούς συσχετισμούς, την αποκαθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ από το βάθρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επεισόδια που στιγμάτισαν τα κοινοβουλευτικά ήθη ολοκληρώνεται το 2024 για το ελληνικό κοινοβούλιο, αποτελώντας μία καθ' όλα ανατρεπτική χρονιά για τα ελληνικά κόμματα.

1. Γάμος Ομόφυλων – Επιστολική Ψήφος – Παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων

Τρία κομβικά νομοσχέδια τους τρεις πρώτους μήνες της κοινοβουλευτικής χρονιάς που φεύγει, έφεραν στην επιφάνεια καινούργιες κομματικές προκλήσεις με την προσπάθεια της κυβέρνησης για καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές να «πέφτει στο κενό», μετά την ανάκληση της ευρείας συναίνεσης που είχε επιτευχθεί μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κομμάτων της αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Στις 15 Φεβρουαρίου ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών γίνεται νόμος του κράτους με ευρεία πλειοψηφία, στηριζόμενος από 5 κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ). 51 βουλευτές από τη ΝΔ, 11 από το ΠΑΣΟΚ, 3 από τον ΣΥΡΙΖΑ και 2 από τη Νέα Αριστερά καταψηφίζουν ή απέχουν από την ψηφοφορία προκαλώντας τριγμούς στις 4 κοινοβουλευτικές ομάδες, ενώ οι γαλάζιοι διαφωνούντες θα αποτελέσουν και την δεξαμενή που θα αμφισβητήσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς την κυβερνητική πολιτική σε τομείς όπως η ακρίβεια και η φορολογία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσίασε και η συζήτηση του νομοσχεδίου για την λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καθώς εκτός από την σύγκρουση κορυφής Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη για την «θολή» στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο νομοθέτημα, επεισοδιακή ήταν και η ψηφοφορία, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαβάζει στο τέλος της διαδικασίας και τα 205 άρθρα του νομοσχεδίου, καθυστερώντας κατά τουλάχιστον 2 ώρα την ολοκλήρωση της συζήτησης.

2. «Ρινγκ» το Περιστύλιο

Μαύρη σελίδα στα κοινοβουλευτικά δρώμενα της Μεταπολίτευσης αποτέλεσε το πρωτοφανές επεισόδιο έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κ. Φλώρο -που είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες τον Ιούνιο του 2023- να γρονθοκοπεί τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β. Γραμμένο, μετατρέποντας το χώρο του ελληνικού κοινοβουλίου σε ένα άτυπο «ρινγκ». Η φιτιλιά, που οδήγησε στην ανάφλεξη στους διαδρόμους της Βουλής, άναψε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια επί της προτάσεως άρσης ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από μήνυση σε βάρος του, που είχε καταθέσει ο πατέρας του Κωνσταντίνου Φλώρου, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμηση.

3. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων & διαγραφών – Το ΠΑΣΟΚ σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αδιαμφισβήτητα η χρονιά που φεύγει αποτελεί την πλέον «παραγωγική» σε επίπεδο κοινοβουλευτικών μετακινήσεων, καθώς συνολικά 22 βουλευτές είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν είτε διεγράφησαν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες με τις οποίες είχαν εκλεγεί το 2023. Τη μερίδα του λέοντος κατέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που με τις ανεξαρτητοποιήσεις 10 βουλευτών μετά το καθοριστικό συνέδριο του Νοεμβρίου, απώλεσε το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να παίρνει τα σκήπτρα πάνω από μία δεκαετία μετά. Η Κουμουνδούρου σήμερα διαθέτει μόλις 26 βουλευτές, όταν στις τελευταίες εθνικές εκλογές είχε καταφέρει να εκλέξει 47. Απώλειες πάντως είχε και η κυβερνητική πλειοψηφία με 3 βουλευτές, μεταξύ αυτών ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, να διαγράφονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, και έναν εξ’ αυτών (Λευτέρης Αυγενάκης) να επιστρέφει, λίγο πριν διακόψει τις εργασίες της για τις χριστουγεννιάτικες εορτές η Βουλή. Την ίδια ώρα, η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών συνεχίζει να φυλλοροεί, μένοντας με μόλις 5 βουλευτές, καθώς μέσα από μία διελκυστίνδα καταγγελιών περί παρεμβάσεων της Greek Mafia αλλά και ρόλου ηγέτη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, επιπλέον 6 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, με το κόμμα να χάνει και το υπόλοιπο της κρατικής χρηματοδότησης.

4. Η «εφήμερη» διαγραφή Πολάκη

Τον Ιούλιο, η φραστική επίθεση του Παύλου Πολάκη σε συνεργάτιδα του Ά. Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων οδηγεί στην διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, με εντολή του Στέφανου Κασσελάκη, όχι όμως και από την Κουμουνδούρου. Η επανένταξή του πάντως σε διάστημα μικρότερο του ενάμισι μήνα, στις 3 Σεπτεμβρίου, στην κοινοβουλευτική ομάδα, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως προσπάθεια εξευμενισμού του «αψύ Σφακιανού», ο οποίος έθετε ήδη ζήτημα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που έγινε και επίσημα με την πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη από την ομάδα των “87” στην επεισοδιακή κεντρική επιτροπή της 7ης και 8ης Σεπτεμβρίου.

5. Η εξεταστική για τα Τέμπη & η πρόταση δυσπιστίας

Οι τίτλοι τέλους της κοινοβουλευτικής διερεύνησης για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πέφτουν στις 20 Μαρτίου, με την κυβερνητική πλειοψηφία να φέρνει προς συζήτηση στην ολομέλεια το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής που εστίαζε στο ενδεχόμενο λάθος του ανθρώπινου παράγοντα. Η αντιπολίτευση συσπειρώνεται, ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας συνυπογράφουν πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με αφορμή πρωτοσέλιδο περί μονταζιέρας στις επικοινωνίες της μοιραίας νύχτας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Η πρόταση απορρίπτεται, με τους 158 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και τον ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Κατσιβαρδά να την καταψηφίζουν.

Το 2025

Το άνευ προηγουμένου πολυδιασπασμένο κοινοβουλευτικό τοπίο, με 9 κόμματα και 23 ανεξάρτητους βουλευτές θα βρεθεί αντιμέτωπο τις πρώτες ημέρες του νέου έτους με μία σοβαρή πρόκληση: την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας έως τις 13 Φεβρουαρίου. Σκόπελος διόλου εύκολος, αν αναλογιστεί κανείς πως η ονοματολογία έχει ξεκινήσει από το περασμένο φθινόπωρο. Στις ιδιαιτερότητες της χρονιάς θα πρέπει να προστεθεί και η δυνατότητα η συγκεκριμένη Βουλή να μετατραπεί σε προτείνουσα και ν’ ανοίξει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα καθορίσει τα αναθεωρητέα άρθρα.

Πηγή: skai.gr

