Κασσελάκης για τις αντιδράσεις για το site: Είναι σε πανικό, είναι ικανοί για όλα

Στην αντεπίθεση περνά ο Στέφανος Κασσελάκης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το site, μέσω του οποίου καλεί τους πολίτες να εγγραφούν στο κόμμα.

«Μετά τον αντικαταστατικό «αποκλεισμό» της υποψηφιότητάς μου από τη μειοψηφία της ΚΕ, οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούν να σας αποτρέψουν να μπείτε στο επίσημο site της υποψηφιότητάς μου odikosmassyriza.gr» αναφέρει σε νέα ανάρτησή του.

Και συνεχίζει: «Λίγα μόνο λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση του site μας, πανομοιότυπο κείμενο άρχισε να διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μέλη της ΚΕ (με το περιεχόμενο που βλέπετε στις φωτογραφίες, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο).

Αποκαλούν την επίσημη ιστοσελίδα μου «ιστότοπο υπεξαίρεσης προσωπικών δεδομένων» με «παραποίηση του ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», «ύποπτο ιστότοπο» που «μολύνει τον σέρβερ σας με ιό ή υλικό παρακολούθησης της προσωπικής σας ζωής» και καλούν ευθέως: «Μην εγγράφεστε σε αυτόν τον ιστότοπο!».

Την ίδια στιγμή, στο πολιτικό πεδίο άρχισαν να διαρρέουν μέσω site της Δεξιάς και δηλώσεων σε τηλεοπτικές εκπομπές ότι δήθεν μέσα από τον προσωπικό μου ιστότοπο κάνουμε… εγγραφές στον ΣΥΡΙΖΑ (!), φτιάχνουμε «κόμμα μέσα στο κόμμα» (!), ενώ μιλούν πάλι για κυρώσεις και διαγραφές!

Όσο κι αν κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, όταν χάνεται η λογική απαντάει η αλήθεια:

-Το σύνθημα «ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες. Αυτό το όνομα έγινε ο επίσημος ιστότοπος της υποψηφιότητάς μου. Κατά τον ίδιο τρόπο πχ το σύνθημα ΣΥΡΙΖΑrestart μπορεί να γίνει site.

-Το περσινό site της υποψηφιότητάς μου είχε τίτλο «ΣΥΡΙΖΑνασυγκρότηση τώρα», το φετινό «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ».

-Το περσινό site της υποψηφιότητάς μου είχε φόρμα εγγραφής και συμμετοχής, αντίστοιχη με το φετινό. Σας παραθέτω φωτογραφίες τόσο της φετινής όσο και της περσινής φόρμας, τότε που ο ιστότοπός μας δεν ήταν «επικίνδυνος» και… αιτία διαγραφής. Όντως συμβαίνουν επικίνδυνα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Επικίνδυνα για τη Δημοκρατία στο κόμμα μας. Η μόνη μας δύναμη απέναντι στην εκτροπή είναι το Συνέδριο.

Η φωνή μας είναι το Συνέδριο.

Η μόνη μου δύναμη είστε εσείς.

Ζητώ (εδώ και μέρες) να γραφτείτε στο isyriza.gr και στις τοπικές ΟΜ μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, για να μπορέσετε να ψηφίσετε εσείς δημοκρατικά για τους συνέδρους σας και όχι ένας στενά ελεγχόμενος κομματικός μηχανισμός αντί για εσάς.

Ζητώ (με τη χθεσινή μου ανάρτηση) να γραφτείτε στη σελίδα odikosmassyriza.gr για να στηρίξετε την υποψηφιότητά μου, να γίνετε εθελοντές, να είστε δίπλα μας.

Κάθε μέρα που περνάει, το συνειδητοποιείτε όλο και περισσότερο:

Είναι σε πανικό, είναι ικανοί για όλα.

Θέλει αγώνα, θέλει πείσμα, θέλει γερό στομάχι, αλλά η επιστροφή της δημοκρατίας στο κόμμα μας είναι πάνω σας.

Πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας.»

Πηγή: skai.gr

