Στις 8 Νοεμβρίου ο Φιντάν στην Αθήνα: Τουρκία και Ελλάδα μπαίνουν στα βαθιά νερά των ελληνοτουρκικών

Τούρκοι αξιωματούχοι ανέφεραν στο κρατικό πρακτορείο Anadolu εν όψει της συνάντησης Γεραπετρίτη - Φιντάν στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου ότι «η Τουρκία θέλει να συζητήσει χωρικά ύδατα, εναέριο χώρο, νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίηση νησιών».

«Προτείνουν λύση - πακέτο, αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε διεθνή δικαιοδοσία» αναφέρεται στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Aξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι διαφορές στο Αιγαίο δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν σε ένα μόνο θέμα, αλλά συζητούνται όλες οι αλληλένδετες διαφορές στη θάλασσα και στον αέρα.

Αναφέρεται ότι η Τουρκία επιθυμεί μια μόνιμη, συνολική και δίκαιη λύση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για όλες τις διαφορές, από τα χωρικά ύδατα και το εύρος του εναέριου χώρου μέχρι γεωγραφικούς σχηματισμούς αμφισβητούμενης κυριαρχίας, της στρατιωτικοποίησης νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και το FIR.

H Ελλάδα υποστηρίζει ότι πρόκειται μόνο για τον καθορισμό των συνόρων της υφαλοκρηπίδας/αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών. Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι λόγω αυτής της στάσης, άλλα ζητήματα που θα μείνουν άλυτα ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν ένταση στις διμερείς σχέσεις, οποιαδήποτε στιγμή.

Αναφέρεται ότι τα θέματα του Αιγαίου συζητήθηκαν σε 64 γύρους διερευνητικών-συμβουλευτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών την περίοδο 2002-2022 και επετεύχθη κάποια απόσταση και ότι δεν σημειώθηκε πρόσθετη πρόοδος όταν η ελληνική πλευρά επέστρεψε στη θέση πως «υπάρχει μόνο μια διαφορά».

Οι αρχές δηλώνουν ότι εάν δεν επιτευχθεί λύση ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, οι διαφορές μπορούν να τεθούν στη διεθνή δικαιοδοσία ως πακέτο, αλλά πρώτα η Ελλάδα πρέπει να άρει τις επιφυλάξεις που έχει θέσει στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου».

Στην Τουρκία περιμένουν με αγωνία τον Γερμανό καγκελάριο Σολτς

«Βασικό θέμα συζήτησης με τον Ερντογάν θα είναι τα Eurofighter

«Ο Όλαφ Σολτς στις 19 Οκτωβρίου θα έρθει στην Τουρκία. Πολλά θέματα θα είναι στην ατζέντα της συνάντησης, από την Ουκρανία μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Ίσως, το σημαντικότερο θέμα της συνάντησης θα είναι η προμήθεια των 40 μαχητικών Eurofighter και αναμένεται η άρση των αντιρρήσεων της Γερμανίας και είναι σημαντικό ζήτημα για την Τουρκική Αεροπορία. Βέβαια, υπάρχουν ερωτήματα πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία και πότε θα παραδοθούν τα μαχητικά.

» Oι δυο ηγέτες θα συζητήσουν το προσφυγικό, τις διμερείς και οικονομικές σχέσεις. Σύμφωνα με τους γερμανούς αξιωματούχους θα υπάρχει και συνέντευξη Τύπου. ¨ομως το σημαντικότερο θέμα συζήτησης είναι τα μαχητικά Eurofighter. Kαθώς θα αρθεί το εμπόδιο που θέτει η Γερμανία για την πώληση των. 40 μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία καθώς ήδη η Γερμανία άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες».

O Eρντογάν αναγκάστηκε να αποσύρει τους φόρους 2 δισ. ευρώ για την τουρκική αμυντική βιομηχανία

Oι έντονες αντιδράσεις και οι αποκαλύψεις για μειώσεις φόρων σε φιλοκυβερνητικούς επιχειρηματίες εμπόδισαν τα σχέδια της κυβέρνησης

ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΟΖΕΛ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Στον τρελό που επιχειρεί να πάρει φόρο από την πιστωτική κάρτα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν θα καταφέρεις να πάρεις αυτόν τον φόρο, δεν θα μπορέσεις

ΜΕΧΜΕΤ ΣΙΜΣΕΚ- ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Με αυτά τα χρήματα θα χτίσουμε τον 'Ατσάλινο θόλο', που θα μας προστατεύει από τις πυραυλικές επιθέσεις, είναι ακριβό σύστημα. Επίσης, επενδύουμε χρήματα για το μαχητικό 5ης γενιάς.

ΣΕΛΤΣΟΥΚ ΟΖΝΤΑΓ- ΕΚΠΡ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ: Οι S-400 είναι αποθηκευμένοι και είχαμε πληρώσει 2.5 δισ. δολάρια. Δεν έχουμε και τα. F-35 που πληρώσαμε 1.5 δισ δολάρια.

AΛΙ ΜΑΧΙΡ ΜΠΑΣΑΡΙΡ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΑΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Πληρώσαμε χρήματα για τα F-35,όμως δεν έχουμε και τους S-400 και αντί να ζητήσετε τον λόγο από αυτούς που άσκησαν την πολιτική και κατηγορείτε τους πολίτες που δεν θέλουν να πληρώσουν αυτούς τους φόρους.

Α. ΓΚΙΟΥΛΕΡ- ΕΚΠΡ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Aναβλήθηκε το πακέτο. Θα το εξετάσουμε αναλυτικά. Θα δούμε και τον προϋπολογισμό.

Ο Ερντογάν δηλώνει πως δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ

«Το Ισραήλ πλησιάζει στη χώρα μας και λαμβάνουμε κάθε προφύλαξη»

«Στην πραγματικότητα στην Παλαιστίνη δεν σταμάτησε ποτέ το δάκρυ, ο πόνος και η καταδίωξη. Το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948. Βασικά στην πραγματικότητα είναι λάθος να λέω πως είναι κράτος, ας κάνουμε έτσι το πρώτο βήμα.

Όσο δεν σταματούν το Ισραήλ, το οποίο γίνεται όλο και πιο κακομαθημένο και επιθετικό, μπορούμε να μαντέψουμε πού θα φτάσει αυτός ο επεκτατισμός. Ο κίνδυνος του Ισραήλ πλησιάζει τη χώρα μας. Κι αν υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες στη χώρα μας που δεν μπορούν να δουν τον κίνδυνο, εμείς βλέπουμε το ρίσκο και λαμβάνουμε κάθε προφύλαξη».



Πηγή: skai.gr

