Η μάχη του διαδικτύου ξεκίνησε στην Κουμουνδούρου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει στην Κουμουνδούρου πως λίγο πριν φύγει το 2024 το κόμμα θα είχε δυο site. Το επίσημο που εκφράζει τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης και περιγράφει τη λειτουργία του, αλλά και ένα «πειρατικό» που δημιούργησε ο Στέφανος Κασσελάκης για να αιφνιδιάσει και πάλι τους συντρόφους του.

«Παρακαλώ τον κόσμο που μας ακούει εάν θέλει να στηρίξει πέρα από την εγγραφή του στις οργανώσεις μελών, εάν δεν είναι ήδη μέλος, να πάει και στη σελίδα που ανεβάζουμε τώρα στο διαδίκτυο στο 'ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ' και να κάνει εγγραφή».

Ο «πόλεμος» του διαδικτύου ξεκίνησε με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί να δείξει τη δύναμή του στη βάση. Ήδη στα social media ξέσπασε σύγκρουση ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα.

Η δεύτερη είδηση που έβγαλε στη χθεσινή του συνέντευξη στο STAR ο Στέφανος Κασσελάκης αφορά τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζει. Όλα δείχνουν πως το πρέσινγκ που θα ασκήσει προς την Κουμουνδούρου θα είναι συνεχές και έντονο.

Σε περίπτωση αναβολής του συνεδρίου φαίνεται πως σκέφτεται το ενδεχόμενο να προκαλέσει δημοψήφισμα. «Τα μέλη έχουν επιλογές να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες και θα το κάνουμε. Εάν υπάρχει αναβολή θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του», είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα θα περιοδεύσει στο Μενίδι, ενώ ετοιμάζει και εξόρμηση στην περιφέρεια.

Οι «87» δεν πιστεύουν πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ελέγχει τη βάση παρά τα όσα υποστηρίζει. Αρνούνται πως έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του συνεδρίου, ωστόσο η κατάσταση είναι τόσο τεταμένη που κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Εξακολουθούν να μιλούν για αμετάκλητη απόφαση σχετικά με τη μη κάθοδό του στις εκλογές. Ο Στέφανος Κασσελάκης προέβλεψε πως το συνέδριο θα αναβληθεί.

Ο «μπαμπούλας» της διάσπασης εξακολουθεί να απλώνεται πάνω από την Κουμουνδούρου. Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε στο ONE πως «αν όμως αποκλείσουν με παράνομο, αντικαταστατικό τρόπο τον κ.Κασσελάκη θα σκεφτώ πάρα πολύ αν θα παραμείνω εκεί».

Ο βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ με τη δήλωσή του φούντωσε και πάλι τα σενάρια που θέλουν μέλη της ΚΟ, που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρόεδρο, να προχωρούν σε ανεξαρτητοποιήσεις.

Είχε προηγηθεί η παραίτηση της Γιώτας Πούλου από την Κεντρική Επιτροπή. Ενδεχομένως σε αυτή τη φάση ανάλογες κινήσεις και δηλώσεις δεν βοηθούν τον Στέφανο Κασσελάκη που προκειμένου να ενισχύσει τις Οργανώσεις Μελών από υποστηρικτές του, επιμένει πως όλοι πρέπει να παραμείνουν ενεργοί στο κόμμα.

Ίσως για αυτό το λόγο ένας από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, η Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM, αφού απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια πρόεδρος, δήλωσε: «Θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω τον κ. Κασσελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος στον ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παραμείνει».

Πηγή: skai.gr

