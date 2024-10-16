Λογαριασμός
Νέα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αύριο το μεσημέρι

Με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο συνεδριάζει αύριο εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία, στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων και της διαδικασίας εκλογής νέου προέδρου

συριζα

Συνεδριάζει αύριο εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων και της διαδικασίας εκλογής νέου προέδρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο και μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, «δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος»,  το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολεμικό

Ο «μπαμπούλας» της διάσπασης απλώνεται πάνω από την Κουμουνδούρου – ο Στέφανος Κασσελάκης δημιούργησε δικό του site – κάλεσμα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ενώ οι «87» δεν πιστεύουν πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ελέγχει τη βάση, παρά τα όσα υποστηρίζει.

