Συνεδριάζει αύριο εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων και της διαδικασίας εκλογής νέου προέδρου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.
Με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο και μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, «δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος», το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολεμικό.
Ο «μπαμπούλας» της διάσπασης απλώνεται πάνω από την Κουμουνδούρου – ο Στέφανος Κασσελάκης δημιούργησε δικό του site – κάλεσμα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ενώ οι «87» δεν πιστεύουν πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ελέγχει τη βάση, παρά τα όσα υποστηρίζει.
