Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Μελετάται σοβαρά η υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ

«Ή θα συγκρουστούμε με το βαθύ κράτος και τη γραφειοκρατία ή θα πέσουμε θύματα του βαθέος κράτους», τόνισε στο ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην αξιολόγηση

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε γνωστό ότι έχουν απολυθεί χίλιοι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω ανεπάρκειας και λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων. Όσον αφορά στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που είναι σε εξέλιξη, σημείωσε ότι τα ποσοστά είναι σε κανονικά επίπεδα.

Όπως ανέφερε, από το 97% των αρίστων επί ΣΥΡΙΖΑ, οι άριστοι υπάλληλοι πλέον είναι πολύ κάτω από το μισό. Έκανε επίσης γνωστό ότι όσοι εμφανίζουν μέτριες επιδόσεις πηγαίνουν σε σεμινάρια βελτίωσης.

«Αυτές τις μέρες η πρόταση της ΝΔ για προανακριτική» - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι δε θα αργήσει να κατατεθεί η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας για τα πανεπιστήμια με βάση όσα ανέφερε η υπουργός στη Σύνοδο των πρυτάνεων.

Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών επανέλαβε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δε θα σταθεί εμπόδιο στη διερεύνηση από τη δικαιοσύνη οποιονδήποτε ευθυνών. Σημείωσε επίσης ότι αυτές τις μέρες θα κατατεθεί η πρόταση της ΝΔ για προανακριτική.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθάρισε ότι «δεν θα κρύψουμε τίποτα», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τις Βρυξέλλες να επιστραφούν κοινοτικά κονδύλια. Τόνισε πάντως ότι οι παράνομες επιδοτήσεις δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Επιβεβαίωσε ότι μία από τις σκέψεις της κυβέρνησης είναι τη δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ να την κάνει η ΑΑΔΕ, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δεν αμφισβητείται.

Πιο αναλυτικά:

«Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση θα προχωρήσει με νομική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα προκειμένου η λύση που θα δοθεί να είναι δραστική. Η ΑΑΔΕ είναι μια Αρχή, της οποίας η αντικειμενικότητα και η αποτελεσματικότητα δεν έχει αμφισβητηθεί και έχει λειτουργήσει στο παρελθόν, κατά την περίοδο του κορονοϊού ως αρχή πληρωμών. Εξετάζεται λοιπόν σοβαρά, τη δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ από εδώ και πέρα να την κάνει η ΑΑΔΕ».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Πρόσθεσε ότι η περίπτωση του εν λόγω οργανισμού είναι ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το βαθύ κράτος, προς όφελος ορισμένων γραφειοκρατών και κάποιων επιτήδειων και εις βάρος της κοινωνίας αλλά και της εκάστοτε κυβέρνησης. Το ίδιο ζήτημα σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, όπως επεσήμανε, έχει προκύψει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη σε όσους κινούνται στην αγροτική οικονομία. Ωστόσο πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα που μπορεί να οδηγήσει στο να ζητηθεί να επιστραφούν κονδύλια. «Προσπάθειες έχουν γίνει, αλλά είναι προφανές ότι χρειάζεται μια αντιμετώπιση άμεση και δραστική. Γι αυτό η κυβέρνηση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι θα γίνει μια νέα αρχή, χωρίς εκπτώσεις και με μεγάλη αυστηρότητα», τόνισε.

«Ή θα συγκρουστούμε με το βαθύ κράτος και τη γραφειοκρατία, ή εμείς οι ίδιοι θα πέσουμε θύματα του βαθέος κράτους», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Είναι θέμα προεκλογικών δεσμεύσεων αλλά και συνειδησιακό. Έχουν γίνει βήματα όπως π.χ. με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, την εξυγίανση της ΔΕΗ, του ΕΦΚΑ, με την αξιολόγηση στο Δημόσιο αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Και μια από τις δικές μου αποστολές είναι και το βαθύ κράτος. Δεν έχει σημασία τι θα πει ο α ή ο β συνδικαλιστής αλλά ο απλός ανυπεράσπιστος πολίτης», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Πρέπει από την αρχή κάθε κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει αν θέλει να είναι κυβέρνηση των δημοσίων σχέσεων ή του αποτελέσματος. Με τις δημόσιες σχέσεις για κάποιους μήνες θα περάσεις καλά. Στο τέλος όμως, παντού, κρίνεσαι από το αποτέλεσμα. Αν δεν βελτιωθεί η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική πολιτική, η οικονομία τότε ο λογαριασμός έρχεται στην κυβέρνηση και ακόμη περισσότερο στην κοινωνία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμη:

-Για την αξιολόγηση και την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο: «Θα προχωρήσουμε με γνώση της κοινωνικής πραγματικότητας, με σωστό τρόπο, προσήλωση στους θεσμούς και με βάση αυτά που γίνονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένα ζητήματα όπως η μονιμότητα στο Δημόσιο και η νομιμότητα στα πανεπιστήμια, η κοινωνία έχει ξεπεράσει το πολιτικό σύστημα, το οποίο συζητά ακόμα με όρους της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Ήδη γίνεται ουσιαστική αξιολόγηση από την οποία δεν χαρακτηρίζονται όλοι άριστοι όπως γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα προχωρήσουμε σύντομα στην υγεία, με ερωτηματολόγια που θα συμπληρώνουν ανώνυμα οι ασθενείς για να αξιολογούν τα νοσοκομεία και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση που θα αφορά τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς αυτούς καθ’ αυτούς», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης. Η αξιολόγηση θα οδηγεί είτε σε μπόνους επίδοσης το οποίο θα διευρυνθεί, είτε σε σεμινάρια επιμόρφωσης είτε σε απόλυση για όσους κρίνονται ανεπαρκείς από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Υπογράμμισε ακόμη ότι την τακτική του ΠΑΣΟΚ που «προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες», καθώς ο κ. Σκανδαλίδης τάχθηκε υπέρ της άρσης της μονιμότητας αρχικά αλλά στη συνέχεια ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι θα επιστρέψουμε στην εποχή του Κωλέττη!

-Για τα Τέμπη: «Στο ένα άκρο βρίσκεται η προσπάθεια συγκάλυψης στο άλλο ο ποινικός λαϊκισμός. Πρέπει να αποφύγουμε και τα δύο άκρα. Η πρόταση της ΝΔ για την προανακριτική θα κατατεθεί χωρίς καθυστέρηση. Μελετήθηκε η δικογραφία, πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Η περίπτωση Τριαντόπουλου, όπου δώσαμε τη δυνατότητα στο φυσικό δικαστή να τοποθετηθεί δείχνει το δρόμο. Στο τέλος της διαδρομής ο μέσος πολίτης θα ξέρει ότι αποφάσισε ο φυσικός δικαστής και ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν στάθηκε εμπόδιο στην διερεύνηση των όποιων ευθυνών».

-Για το πακέτο της ΔΕΘ: «Θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω μείωση βασικά των άμεσων φόρων, πέρα από τα υπεσχημένα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Από τη μια πλευρά υπάρχει η αντιπολίτευση που υπόσχεται ‘’γεφύρια και ποτάμια’’. Όσοι θέλουν μπορούν να τους εμπιστευθούν. Εμείς από την άλλη λέμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μια πολιτική ανάπτυξης και σύγκλισης με έντονα κοινωνική διάσταση. Αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σύνεση με την φιλοαναπτυξιακή προσέγγιση και διαρθρωτικές αλλαγές όπως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Χωρίς να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πληγωμένη κοινωνία που πέρασε φοβερά δύσκολα την περασμένη δεκαετία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.