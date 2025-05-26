Ελίζα Βόζεμπεργκ: Ισότητα και μετανάστευση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο

Σε δυο καίρια θέματα αναφέρθηκε ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο skai.gr από το Στρασβούργο. Ειδικότερα, σχολίασε και εξήγησε με σαφήνεια πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ξεκινώντας από το διαχρονικό ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών, η κ. Βόζεμπεργκ επεσήμανε την υστέρηση που παρατηρείται ακόμη και σήμερα στην πράξη, παρά την θεσμική κατοχύρωση της ισότητας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αποδίδοντάς το σε βαθιά ριζωμένα στερεότυπα που διατηρούνται στις κοινωνίες των κρατών-μελών. Υπογράμμισε τη σημασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την εφηβική ηλικία και την ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας ισότητας μέσω της παιδείας και της προβολής θετικών προτύπων.

Παράλληλα, η κ. Βόζεμπεργκ τόνισε πως η βελτίωση της θέσης της γυναίκας προϋποθέτει και έμπρακτη συμμετοχή των ίδιων των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι οι γυναίκες οφείλουν να δώσουν το παράδειγμα, ενισχύοντας τον διττό τους ρόλο ως επαγγελματίες και μητέρες. Μίλησε και για τα θεσμικά κίνητρα που έχουν δοθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ενισχυθεί η γυναικεία παρουσία στην εργασία, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις αγροτικές περιοχές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το δεύτερο σκέλος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ, με ιδιότητα που της επιτρέπει να έχει άμεση εικόνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων, σχολίασε το νέο πακέτο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο στοχεύει σε μια κοινή ευρωπαϊκή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, καθώς και της υποχρέωσης των κρατών-μελών να προστατεύουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.

Αναφερόμενη στην κατάσταση στον Έβρο και στον ρόλο της Frontex, τόνισε πως η Ελλάδα κατάφερε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να διαχειριστεί με επιτυχία τις μεταναστευτικές ροές, εντός των πλαισίων του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδική μνεία έκανε στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει στην ενίσχυση του φράχτη στον Έβρο, με τη συνδρομή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η ευρωβουλευτής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στάση της Τουρκίας, επισημαίνοντας την ασυνέπεια στις δεσμεύσεις της, γεγονός που καθιστά δυσχερή την ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιστροφή μεταναστών. Παρότι η Τουρκία λαμβάνει κονδύλια για τη διαχείριση των προσφύγων, η Ε.Ε. οφείλει, σύμφωνα με την ίδια, να είναι αυστηρή στις προϋποθέσεις που θέτει για την προενταξιακή της πορεία.

Η συνέντευξη έκλεισε με αισιοδοξία, καθώς η κ. Βόζεμπεργκ δήλωσε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα τόσο στον τομέα της ισότητας όσο και στην προστασία των συνόρων. Ωστόσο, επανέλαβε ότι η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα, συντονισμό και αποφασιστικότητα. Μια Ευρώπη πιο δίκαιη, ασφαλής και συμπεριληπτική είναι εφικτή μόνο με τη συνεργασία όλων των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας.





Πηγή: skai.gr

