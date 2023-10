Νομοσχέδιο για τους servicers: Με 11 ερωτήσεις και απαντήσεις τι προβλέπει για τους ευάλωτους Πολιτική 17:44, 19.10.2023 linkedin

Το νομοσχέδιο αφορά δυνητικά εκατομμύρια πολίτες που συναλλάσσονται με τις Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς άπτεται της καθημερινότητάς τους