Νέο μέτωπο αντιδράσεων για βουλευτές της πλειοψηφίας

Της Δώρας Αντωνίου

Οι εστίες αναταραχής στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος δείχνουν να επιμένουν, παρά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Φαίνεται ότι το εσωκομματικό μέτωπο, που πυροδοτήθηκε με αφορμή τους χειρισμούς οι οποίοι επελέγησαν για τις νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν στη Βουλή, δεν έχει καταλαγιάσει. Οι βασικές ενστάσεις σημαντικού αριθμού βουλευτών αφορούσαν την οριζόντια αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων, χωρίς να αξιολογηθεί ξεχωριστά η σημασία και η βαρύτητα της καθεμιάς χωριστά. Και ένας από τους λόγους που προκλήθηκε αντίδραση από την πλευρά των βουλευτών είναι ότι διαμορφώνεται ένα προηγούμενο, που θα πρέπει να ακολουθηθεί και πάλι αν φτάσουν νέες δικογραφίες στη Βουλή.

Από την πλευρά της κυβερνητικής ηγεσίας γίνονται προσπάθειες να σταλεί το μήνυμα ότι το Μέγαρο Μαξίμου κατανοεί τις αγωνίες των βουλευτών και τους στηρίζει, δεν τους αφήνει εκτεθειμένους, όταν εκτιμάται ότι το αίτημα άρσης ασυλίας δεν αφορά κάτι πραγματικά παράνομο και επιλήψιμο. Ετσι, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι για τους βουλευτές των οποίων αποφασίστηκε άρση ασυλίας «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια. Θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

Το κλίμα που κυριαρχεί στις τάξεις των βουλευτών αποτυπώνεται στο μέτωπο που έχει διαμορφωθεί και συντηρείται απέναντι στον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο, με αφορμή την αναφορά του σε «συναλλακτικές πελατειακές σχέσεις μεταξύ ψηφοφόρων και πολιτικού προσωπικού», που από πολλούς βουλευτές εξελήφθησαν ως επίκριση του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται.

Οι αντιδράσεις στο παρασκήνιο είναι πολύ φορτισμένες, με έναν σημαντικό αριθμό να επικρίνει τον υπουργό Επικρατείας για το γεγονός ότι ενώ ο ίδιος ποτέ δεν εκτέθηκε στην ψήφο των πολιτών, μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει τους υπολοίπους.

Παράλληλα, αυξάνονται και οι δημόσιες παρεμβάσεις που στρέφονται κατά του κ. Σκέρτσου. Ο Μάκης Βορίδης είπε δεικτικά (Ρ/Σ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ) ότι «κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», ενώ πρόσθεσε ότι «καλό είναι να μη γίνεται κριτική αφ' υψηλού».

Ο Γιάννης Οικονόμου μίλησε για ευκολία, με την οποία πάνε να φορτώσουν στον βουλευτή τη φαυλότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα. Πολύ επικριτικός εμφανίστηκε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος χαρακτήρισε (Αθήνα 9,84) «εκπρόσωπο του επιτελικού κράτους» τον κ. Σκέρτσο για να σχολιάσει ότι «δια της θέσης που έχει, θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει σε πολλά περισσότερα πεδία το βαθύ κράτος».

Και έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένος, προσθέτοντας ότι «το κράτος και η κυβέρνηση, που ο κ. Σκέρτσος 7 χρόνια είναι στον πυρήνα, θα έπρεπε να έχει λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα για να μην παίρνουν εμάς τους βουλευτές τηλέφωνο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έσπευσε να υπερασπιστεί τον υπουργό Επικρατείας, λέγοντας ότι «ουδέποτε ο κ. Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Μπορεί κάποιοι να το εξέλαβαν έτσι», ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και ο ίδιος δεν κατανοεί για ποιο λόγο πρέπει να στοχοποιείται ο κ. Σκέρτσος.

Η συντήρηση της συζήτησης, πάντως, και η αύξηση του αριθμού των βουλευτών που εκφράζουν ενόχληση για τον υπουργό Επικρατείας δείχνει ότι στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας επικρατεί αναβρασμός. Ενας παράγοντας που θα κρίνει αν θα συνεχιστούν οι αντιδράσεις, που πλέον εκδηλώνονται με κάθε αφορμή, είναι οι επόμενες δημοσκοπήσεις, που θα δείξουν αν η ΝΔ καταφέρνει να συγκρατήσει τις απώλειες που εμφανίστηκε να καταγράφει εξαιτίας των υποθέσεων ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη.

Η άνοδος των ποσοστών πάντοτε λειτουργεί κατευναστικά.

