Μητσοτάκης από Κύπρο: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

Ο πρωθυπουργός έφτασε στην Αγία Νάπα για να παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε πριν από λίγο στην Αγία Νάπα για να παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Κατά την άφιξη του ο πρωθυπουργός μετά από σχετική ερώτηση έκανε την εξής δήλωση για την αποδέσμευση των πόρων για την υποστήριξη της Ουκρανίας:

«Το γεγονός ότι θα αποδεσμευτούν αυτοί οι πόροι, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου. Αυτοί οι πόροι είναι απαραίτητοι, για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος και να μπορεί να αμύνεται. Και χαίρομαι γιατί η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ενωμένη και υπερβαίνει όποια εμπόδια υπάρχουν για να υποστηρίξει την Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Κυπριακό Ουκρανία Νίκος Χριστοδουλίδης διπλωματία Σύνοδος Κορυφής
