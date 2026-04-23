Μαρκόπουλος: «Η θύρα Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει εις βάρος μου τον χουλιγκανισμό»

Της Άντζυ Κούκη

Ένα έντονο επεισόδιο που οδήγησε στην αποχώρηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας από το βήμα της Βουλής εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια. Όλα συνέβησαν στην συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου ανάπτυξης. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής για την ομιλία του, όταν άρχισε να ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση. Οι αντιδράσεις από την πτέρυγα της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσαν ένα θερμό επεισόδιο με τον ίδιο να αποκαλεί τον Αλέξανδρο Καζαμία «χούλιγκαν» και «κακοφωνίξ».

Μετά την αποχώρηση του κυρίου Μαρκόπουλου από το βήμα, τον λόγο πήρε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερία, Τζώρτζια Κεφαλά. «Δεν υπήρξε καμία διακοπή από κάτω κύριε Μαρκόπουλε. Εσείς διακόπτετε τώρα και μάλιστα απαντάτε με απαράδεκτες φράσεις. Σας είπε μία φράση επί του νομοσχεδίου και εσείς μιλάτε για χουλιγκανισμό, για μωρούς βουλευτές. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Ποιος σας χαρακτήρισε και μας απαντάτε έτσι;», απάντησε για όσα είχαν προηγηθεί.

Δείτε τον χαρακτηριστικό διάλογο:

Μαρκόπουλος: Μας λέτε γιατί δεν δίνετε τα πλεονάσματα στο σύνολό τους; Δεν γνωρίζετε τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Γιατί λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό; Γιατί λέτε ψεματα;

Καζαμίας: Δεν λέμε ψέματα.

Μαρκόπουλος: Δεν συμμετέχετε στην συζήτηση κύριε. Εγώ ομιλώ.

Πλακιωτάκης (Πρόεδρος): Παρακαλώ.

Μαρκόπουλος: Όταν θα σας ζητήσουμε τον διάλογο θα σας ρωτήσουμε. Αφήστε τους χουλιγκανισμούς σε εμένα. Έχετε πλήρη άγνοια των οικονομικών. Γελάει ο μωρός. Γελάει. Πλήρη άγνοια.

Πλακιωτάκης (Πρόεδρος): Παρακαλω. όχι διάλογο. Παρακαλώ. Καλά τα πηγαίναμε μέχρι τώρα.

Μαρκόπουλος: Καμία γνώση των οικονομικών. Για κάποιους η αποπληρωμή του χρέους. Για κάποιους που χουλιγκανίζουν, γιατί αυτό ξέρουν..ο κακοφωνίξ

Καζαμίας: Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Πλακιωτάκης (Πρόεδρος): Σας παρακαλώ. Παρεμβαίνετε συνέχεια. Δεν σας διέκοψε κανένας.

Μαρκόπουλος: Ο κακοφωνίξ. Φωνάξτε. Χούλιγκαν είστε. Πιάστε την εξέδρα εκεί. Σας παρακαλώ. Είστε χούλιγκαν

Καζαμίας: Απαράδεκτο είναι αυτό που κάνετε.

Μαρκόπουλος: Εσείς είστε απαράδεκτος που από εχθές δεν με αφήνετε να μιλήσω. Χούλιγκαν.

Καζαμίας: Να σωπάσετε.

Μαρκόπουλος: Να σωπάσω; Κοίτα δημοκράτη. Χούλιγκαν είσαι. Κάτσε στην εξέδρα εκεί. Θύρα Καζαμία. Δεν γνωρίζουν καν ότι η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις και πρέπει να αποπληρώσει το χρέος τους. Και αδαείς. Και ερχονται εδώ και κουνάνε αυτοί εδώ το δάχτυλο σε αυτούς που προσπαθούν, οι αδαείς, οι οικονομικά αναλφάβητοι, οι άσχετοι.

Πλακιωτάκης (Πρόεδρος): Σας παρακαλώ κύριε Καζαμία. Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψε κανένας κύριε Καζαμία.

Μαρκόπουλος: Κύριε Πρόεδρε στήνει σόου στην πλάτη μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ κύριε Καζαμία, δεν καταγράφεται τίποτα στα πρακτικά. Παρακαλώ.

Μαρκόπουλος: Κύριε Πρόεδρε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η θύρα Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει εις βάρος μου τον χουλιγκανισμό. Αποχωρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας και ζητώ να ληφθούν μέτρα.



