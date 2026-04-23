Μαρινάκης: Κανονικά υποψήφιοι οι βουλευτές παρά την άρση ασυλίας τους

Στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών και στο κατά πόσο αυτή επηρεάζει την υποψηφιότητά τους, καθώς και στις τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε λογικές τοξικής αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ανθρώπους που υπερασπίζονται θεσμικά τον εαυτό τους και έχουν δικαίωμα να κριθούν. «Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα συμμετέχουν κανονικά στα ψηφοδέλτια», όπως ξεκαθάρισε.

Αναφορικά με τις δηλώσεις Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα. Υπογράμμισε επίσης ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι κανείς δεν αρνείται όσα συνέβησαν στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο κ. Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε, «μετά την άρση της ασυλίας θεσμικά δεν μπορώ να σχολιάσω περαιτέρω τις δηλώσεις του».

Πηγή: skai.gr

