ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ελληνορθοδόξων της Συρίας

«Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει ενεργητικές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ελληνορθοδόξων της Συρίας από τον κίνδυνο επιθέσεων από τζιχαντιστικές οργανώσεις», τονίζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Μάντζος σε δήλωση του.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η αποκρουστική πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση μέσα σε ελληνορθόδοξο μοναστήρι στη Συρία αφενός υπογραμμίζει την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί πλέον σε όλα τα κράτη της περιοχής, ιδίως μετά την κλιμάκωση του πολέμου Ισραήλ-Ιράν, αφετέρου πιστοποιεί τη διαφαινόμενη αδυναμία της νέας Κυβέρνησης της Δαμασκού να εγγυηθεί την ασφάλεια του πληθυσμού της χώρας και τη μετάβαση σε ένα πραγματικά δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει ενεργητικές πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των ελληνορθοδόξων της Συρίας από τον κίνδυνο επιθέσεων από τζιχαντιστικές οργανώσεις, εκπέμποντας ένα καθαρό και σαφές μήνυμα στη διεθνή κοινότητα: Η άρση των κυρώσεων στη Συρία πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και την πιστή εφαρμογή του διεθνούς δικαίου».

Πηγή: skai.gr

